Sob alerta, Ceará registra chuvas em 150 municipios em 24 horas

O Ceará registrou chuva em cerca de 150 municípios entre as 7 horas da segunda-feira, 13, e as 7 horas desta terça-feira, 14, conforme Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). De acordo com instituição, a tendência é "de novos acumulados expressivos até a quarta-feira, 15".

Na tarde de ontem, o órgão havia emitido um alerta, junto ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), de “perigo” e “perigo potencial” de chuvas intensas para 71 cidades do Estado.

Segundo Funceme, as precipitações "ocorrem devido a formação de áreas de instabilidade oriundas da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que consiste em uma banda de nebulosidade semi-estacionária que se estende desde o sul da Amazônia, passando pela região Centro-Oeste e prolongando-se até a região Sudeste, prolongando-se sobre o Oceano Atlântico".

"Além disso, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) encontra-se em torno da linha do equador, colaborando para o aumento de instabilidade, principalmente sobre a faixa litorânea", destaca ainda.

Neste intervalo de 24 horas, os maiores acumulados foram em:



Iguatu (Posto Riacho Vermelho): 133 mm

Granja (Posto Timonha) : 77 mm

Maranguape (Posto Olho D'Água) : 75 mm

Hidrolândia (Posto Betânia) : 72 mm

Já entre a madrugada e a manhã de hoje, o município de Granja, no Litoral Norte do Ceará, registrou o maior acumulado, com 77mm. No Litoral de Fortaleza, o município de Maranguape atingiu um acumulado de 75mm. Em Fortaleza, até as 9 horas desta terça foi registrada precipitação de 23mm na Maraponga.

Conforme Funceme, a previsão para esta quarta-feira, 15, é de acumulados em todas as macrorregiões. A tendência é que os maiores acumulados ocorram na Ibiapaba, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Para Fortaleza e Região Metropolitana, as chuvas deverão se concentrar entre madrugada e manhã.

"De modo geral, a previsão do tempo para o Ceará, permanece indicando condições favoráveis a chuva em todas as macrorregiões entre terça e quinta-feira (14 a 16/01), sendo que os maiores acumulados devem ocorrer na terça e na quarta-feira (14 e 15/01)", informou a Funceme.

Em razão do aumento da nebulosidade no Ceará, as temperaturas máximas podem chegar a 35°C, no período da tarde, em alguns municípios do Cariri, Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns.

Nas demais regiões as máximas variam entre 30°C e 34°C. Já a temperatura mínima pode atingir aproximadamente 19°C em áreas serranas.

Alerta para “chuvas intensas”

Com previsão para acabar nesta terça-feira, 14, o Inmet informa que o alerta para o volume de chuvas em casos de “perigo” pode atingir entre 30 e 60mm/h, ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 e 100 km/h.

Durante esse período, o órgão informa que pode haver risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Para os casos de “risco potencial”, as chuvas costumam variar entre 20 e 30 mm/h, ou até 50 mm/dia. Já os ventos também são intensos, com variações entre 40 e 60 km/h. Os risco de corte de energia, descargas, alagamentos e quedas de galhos de árvores são baixos.

"A intensidade das chuvas deve ser de moderada a forte e em alguns períodos as chuvas podem ser acompanhadas por trovoadas. À princípio, as chuvas tendem a apresentar uma diminuição na quinta-feira (16/01), em termos de acumulados", comunica a Funceme.

Segundo a Funceme, as chuvas previstas resultam da influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades na porção centro-sul do Ceará.



Além da ZCAS, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), que mantem-se em torno da linha do equador, também contribui para o aumento da nebulosidade no Nordeste do Brasil.





Segundo a AMC, apenas 1,75% dos 1.080 semáforos apresentaram problemas, por causa da oscilação de energia

Fortaleza tem primeira chuva significativa de 2025 e registra pontos de alagamento

Fortaleza registrou, nesta terça-feira, 14, o maior volume de chuvas acumulado em janeiro até agora, marcando também a primeira chuva significativa do ano. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Fortaleza registrou um acumulado de 23 mm de chuva entre as 7 horas de segunda-feira, 13, e as 7 horas desta terça-feira, 14. A precipitação causou pontos de alagamento na cidade e lentidão no trânsito.

Antes das chuvas desta terça-feira, os maiores acumulados registrados em Fortaleza haviam ocorrido em 3 de janeiro, com 11,8 mm, e em 11 de janeiro, com 6 mm de precipitação.

O POVO percorreu ruas da Capital na manhã desta terça-feira, 14. No Centro, pontos de alagamento foram registrados nos arredores da Praça da Lagoinha e em vias como a Avenida Tristão Gonçalves.

Outra via que chegou a registrar acumulo de água foi a av. Liberato Barroso. No local, Kello da Silveira ajudava a retirar água de uma loja de eletrônicos com o auxilio de rodo e pano. Morador de Quixadá, ele chegou em Fortaleza por volta das 8h da manhã para visitar o irmão, dono da loja.

“No trajeto até aqui também choveu bastante. Cheguei e agora estou ajudando a retirar a água. A água chegou até a altura da canela”, conta.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Imperador no Centro. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Na av. Heráclito Graça, historicamente um dos pontos de alagamento mais graves da Capital, não houve inundações. No trecho entre as ruas Gonçalves Ledo e João Cordeiro, que está com a obra quase concluída, a água escoou bem.

Para Márcio Gleydson, 41, funcionário de uma concessionária na Heráclito Graça, até agora a obra tem dado bons resultados. “Antes, quem passava reclamava pela falta de acesso, e os carros ficavam até boiando devido ao volume da água. Nessa chuva, que não foi tão forte, a situação até agora está positiva. Esperamos que, quando a quadra chuvosa começar, continue assim”, diz.

No outro extremo da av. Heráclito Graça, próximo ao cruzamento com a av. Barão de Aracati, onde ainda estão em obras para a construção do reservatório, houve ameaça de aumento do nível da água.

“Durante a chuva, a água nos reservatórios chegou até a beirada. Se chovesse mais ou por mais tempo, provavelmente transbordasse”, explica Moebius dos Santos, trabalhador de uma empresa telefônica, que atuava com fiação na região.

AV. Heráclito Graça foi um dos pontos visitados pelo O POVO

Outro local que também registrou alagamento foi o Terminal José de Alencar, onde a água chegou a alcançar a altura das plataformas. A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que, devido às chuvas, algum atraso eventual pode ter acontecido nas linhas de ônibus. No entanto, não houve prejuízo à operação.

“O terminal José Alencar segue operando normalmente. Uma equipe técnica da Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) foi enviada ao local para avaliar e solucionar as causas do acúmulo da água”, disse a empresa.

Um dos locais com maior acúmulo de água, no entanto, foi a av. Pessoa Anta, na Praia de Iracema, perto do cruzamento com a av. Alberto Nepomuceno. A maioria dos motoristas evitava a área, mas alguns se arriscavam, com a água cobrindo parcialmente o capô dos carros.

“Isso aqui é um ‘bucho’, uma foto de respeito do governo com a gente. Agora os impostos nós temos que pagar todos os anos. Se tiver um prejuízo com o carro, vai sair do bolso do cidadão”, diz Julio da Silva, condutor que precisou trafegar pela via.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

A média histórica de chuvas para Fortaleza durante todo o mês de janeiro é de 117,3 mm. No entanto, até o momento, com pouco menos da metade do mês transcorrida, o município acumula apenas 15,8 mm, representando um desvio de -86,5%.

Outro impacto da chuva foi a queda de energia no bairro Aldeota, causada por um raio que atingiu a sede da Empresa Distribuidora de Energia do Ceará (Enel), que danificou equipamentos e provocou a interrupção de fornecimento de energia. Em 2025, segundo a Enel Ceará, já foram registradas mais de 7 mil descargas atmosféricas.

Segundo a AMC, foi intensificado o controle de tráfego nos pontos de alagamento das ruas Barão do Rio Branco com Castro e Silva, av. Almirante Barroso com Almirante Tamadaré, av. Américo Barreira com Gomes Brasil, av. Duque de Caxias com rua Tereza Cristina e rua Conde D'eu com Sobral.

Segundo a Autarquia, apenas 1,75% dos 1.080 equipamentos apresentaram problemas devido a oscilações na rede de energia.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

Chuva no Estado

Das 184 cidades do Ceará, 127 registraram precipitações. De acordo com a Funceme, os maiores acumulados foram em Granja, no Litoral Norte, com 77 mm; Maranguape, no Litoral de Fortaleza, com 75 mm; e Hidrolândia, em Ibiapaba, com 72 mm.



As temperaturas mínimas registradas no dia foram:

20,2°C em São Benedito

20,3°C em Poranga

21,5°C em Aiuaba

21,8°C no Crato

21,9°C em Piquet Carneiro



O Ceará está em alerta para chuvas intensas, com risco médio a alto, válido até as 23 horas de quarta-feira, 15, conforme aviso da Funceme emitido nesta terça-feira, 14. As chuvas podem ser acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento.

O risco médio abrange o Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité e parte da Região Jaguaribana, com probabilidade de chuva intensa entre 41% e 70%. Já o risco alto afeta o Sertão Central, Inhamuns, Ibiapina, Cariri e outra parte da Região Jaguaribana, com mais de 70% de chance de chuvas fortes.