Ceará tem o dia mais chuvoso de janeiro em pelo menos três décadas

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 14-01-2024: Chuvas e alagamentos pela manhã na Av Pessoa Anta. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O Ceará foi atingido por chuvas intensas nesta quarta-feira, 15, registrando, até às 20 horas de hoje, média diária de precipitação de 62,1 mm. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), esse foi o dia de janeiro mais chuvoso no Estado desde 1994.

Levantamento realizado pelo O POVO, cruzando dados da instituição de pesquisa cearense, mostra que recorde anterior das últimas três décadas foi de 41,3 mm, registrado no dia 24 de janeiro de 2004.

Precipitações correspondem a prognósticos divulgados anteriormente pela Funceme, que no início dessa semana chegou a emitir um alerta de “perigo” e “perigo potencial” de chuvas intensas no Estado.

Leia mais: Pela primeira vez no ano, todas as macrorregiões do Ceará registram chuvas acima dos 50 mm



Para se ter uma ideia, só entre as 7 horas da manhã da última terça-feira, 14, e as 7 horas da manhã desta quarta-feira, 15, choveu em todos os 184 municípios do Ceará. Dentro do período analisado, pelo menos 56 cidades cearenses registraram chuvas acima dos 100 milímetros (mm), ficando com os maiores acumulados: Pacujá, com 230 mm, Cariré, com 217 mm e Forquilha, com 203 mm.

A máxima de 230 mm foi a maior entre todos os meses de janeiro no Estado desde o dia 29 de janeiro de 2004, quando foi observado 250 mm na região metropolitana.

Já o Posto da Defesa Civil, em Fortaleza, registrou o acumulado de 132 mm entre a manhã dessa terça e a manhã de hoje. O Município teve a primeira grande chuva de 2025 ontem, com precipitações causando alagamentos em diversos pontos da Cidade e provocando transtornos no trânsito.

De acordo com Funceme, as chuvas que atingem o estado cearense são "resultados da influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que favorece a formação de áreas de instabilidades no centro-sul do Ceará. A proximidade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) colabora para o aumento de instabilidade sobre a faixa litorânea; e os efeitos locais, como: relevo e temperatura".

Previsão do órgão aponta que o cenário de chuvas espalhadas pela unidade federativa deve se repetir só até esta quinta-feira, 16, quando há uma tendência de que o volume de precipitações diminua. Quadro poderá ser observado principalmente na faixa Leste do Ceará, com destaque para o Vale do Jaguaribe.

Colaborou André Bloc

Alerta

A Defesa Civil de Fortaleza atendeu, entre terça e quarta-feira, a ocorrências nos bairros Cais do Porto, São João do Tauape, Messejana, Bairro de Fátima e Benfica

Quadra chuvosa: corte de gastos não deve afetar ações de prevenção, diz Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) lançou um pacote de medidas para conter gastos nesta quarta-feira, 15, incluindo a demissão de 30% de terceirizados, suspensão de contratações, licitações e contratos de serviços não essenciais. As ações de prevenção dos danos causados pelas chuvas, no entanto, não devem ser afetadas pelos cortes.

“Relativo à questão da quadra chuvosa, de forma nenhuma essas medidas irão impactar. Pelo contrário, aquilo que for necessário para acolher aqueles que estão ou ficarão desalojados nós iremos fazer, nós não iremos medir esforços de forma nenhuma”, disse Evandro em coletiva de imprensa.

Ele garantiu que as ações para limpeza de canais, bueiros e abrigo de pessoas desalojadas ou em situação de risco entram nos gastos “excepcionais”, que não entram nas regras de contenção orçamentária.

Leia mais Fortaleza registra 132 mm de chuva em 24h; Pacujá, no Interior, tem 230 mm

Fortaleza tem primeira chuva significativa de 2025 e registra pontos de alagamento Sobre o assunto Fortaleza registra 132 mm de chuva em 24h; Pacujá, no Interior, tem 230 mm

Fortaleza tem primeira chuva significativa de 2025 e registra pontos de alagamento

De acordo com a Defesa Civil de Fortaleza, cinco ocorrências foram atendidas durante as chuvas registradas na madrugada desta quarta-feira, 15. No Cais do Porto, uma família precisou ser realocada depois do desabamento parcial da residência em que moravam. Os moradores foram removidos para a casa de parentes.

Outros dois desabamentos parciais foram registrados nos bairros São João do Tauape e Messejana, com danos materiais e sem gravidade, conforme o órgão.



“Nós em 15 dias já limpamos diversos dos nossos canais. Temos 152 canais. Estamos fazendo uma limpeza na cidade, nos bueiros. Para isso é preciso capacidade de investimento de recursos”, justifica Evandro.

A vice-prefeita Gabriella Aguiar afirmou também que fará visitas às pessoas que ficaram em situação de vulnerabilidade social devido às chuvas dos últimos dias. “Nós vamos, junto com a Defesa Civil, com o prefeito, realmente ver como acolher essas pessoas da melhor maneira possível, da maneira mais humana possível”, disse.

Chuvas em Fortaleza

Das 7 horas desta terça-feira, 14, até às 7 horas desta quarta-feira, 15, choveu 132 milímetros (mm) em Fortaleza. O dado é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).