Colisões entre trens e carros caem 30%

Foto: João Filho Tavares FORTALEZA-CE BRASIL, 06-08-2024 Fotos do metrô para fazermos o pós-vendas da adesivação. (Foto Joao Filho Tavares O Povo)

No segundo semestre de 2024, o número de colisões entre trens e carros no Ceará caiu em 30,4% se comparado ao mesmo período de 2023, conforme levantamento da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor).

De janeiro a dezembro do ano passado, foram 39 ocorrências registradas, enquanto em 2023 foram contabilizados 32 registros de acidentes nas linhas férreas do Estado.

"De janeiro a junho, foram 23 ocorrências e, de agosto a dezembro, 16. Em comparação com o segundo semestre de 2023, quando foram registrados 19 abalroamentos, a redução foi de 15,8%", detalha o órgão.

Um dos acidentes de 2024 vitimou fatalmente três pessoas em agosto. O veículo, que transportava cinco pessoas, avançou sobre a via férrea no momento da passagem do trem entre as estações Borges de Melo e Vila União.

Em julho do mesmo ano, um trem do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLTs) do Cariri bateu em uma barreira de proteção, deixando quatro pessoas feridas. Na ocasião, o Metrofor informou que o trem deveria parar seu trajeto na estação, contudo "acabou colidindo com a barreira de segurança".

A barreira de proteção consiste em uma estrutura física ou sistema instalado ao longo ou próximo dos trilhos para garantir a segurança de pedestres, veículos e do próprio sistema ferroviário.

O Metrofor informou que, em 2024, foram feitas 1.588 manutenções preventivas nos equipamentos que operam em Fortaleza, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte e Crato.

Apesar de comuns, as cancelas não são obrigatórias e possuem caráter complementar para auxiliar a sinalização e controlar a passagem nos trechos. As informações constam nas normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) a partir do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST).

"O que é obrigado por lei é a Cruz de Santo André, que alerta os motoristas sobre a presença de uma linha férrea próxima. Ela vem acompanhada da inscrição 'olhe, pare e escute'", explica o gerente de Estações e Segurança Operacional do Metrofor, Plínio Araújo.

"Para ter uma segurança a mais, as empresas e companhias de ferrovias colocam as cancelas em alguns locais onde há maior movimentação. Quando o trem se aproxima do cruzamento ferroviário existe um sensor e ele liga o sinal sonoro e visual da cancela e posteriormente a cancela baixa", acrescenta Araújo.