Subtenente morto no Pirambu: suspeito é preso e outro baleado

Foto: Reprodução/Redes Sociais Pistola .40, pertencente à PM do Pará, foi apreendida durante diligências acerca da morte do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos

Um homem foi baleado na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro Pirambu, em Fortaleza, durante diligências efetuadas pela Polícia Militar para localizar suspeitos da morte do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos. Conforme a PM, o homem, que não foi identificado, fez menção de atirar contra os agentes de segurança, que, então, dispararam contra ele.

Em nota, a corporação afirmou que os PMs receberam "informações de inteligência relacionadas à morte do subtenente". Os PMs foram até uma residência da rua São Raimundo, por volta das 23h40min e, no local, depararam-se com indivíduos tentando fugir da abordagem policial pelos telhados.

"Apesar da ordem para que largasse a arma, o suspeito desobedeceu e fez menção de atirar contra os policiais. Para cessar a injusta agressão, foi necessário o uso da força". O suspeito foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde recebe cuidados médicos sob escolta policial.

Na ação, a PM apreendeu uma pistola Taurus, modelo PT 100, com a numeração suprimida, além de seis munições de calibre .40. A arma é de propriedade da PM do Pará.

Também na quarta, mas mais cedo, um suspeito de envolvimento na morte do subtenente foi preso. Ítalo Gabriel Barreto, de 18 anos, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), é apontado como a pessoa que conduzia o veículo utilizado no assassinato.

Esse carro foi localizado na tarde desta quinta-feira, 16, no bairro Carlito Pamplona. Submetido a audiência de custódia, Ítalo teve a prisão preventiva decretada nesta quinta. O POVO apurou que, pelo menos, quatro pessoas teriam envolvimento com o crime. (Colaboraram Jéssika Sisnando e Mirla Nobre)

Leia mais em Política, página 8