Barragem rompe, 5 pessoas e 2 cães são resgatados

Foto: Divulgação/Polícia Militar Idoso foi resgatado com três cachorros de zona rural de Independência após enchentes

Cinco pessoas moradoras do município de Independência, no interior do Ceará, a 306 km de Fortaleza, foram resgatadas sem ferimentos de uma área que ficou isolada ontem após o rompimento de uma barragem particular.

Elas foram retiradas com a ajuda do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Além das pessoas, dois cachorros foram salvos. O tutor dos animais, Antonio Ferreira da Silva, 74, disse que só queria ser resgatado se os cães fossem junto, de acordo com a Defesa Civil do Estado.

Conforme o órgão, as vítimas estavam plantando na comunidade rural de Jucás quando o sangradouro rompeu parcialmente, alagando o local. Três pessoas teriam conseguido sair nadando e as outras precisaram ser retiradas por helicóptero.

O governador Elmano de Freitas publicou nas redes sociais que além da aeronave da Ciopaer, militares do Corpo de Bombeiros com botes e equipamentos de mergulho; policiais militares da Patrulha Rural, Força Tática e Policiamento Ostensivo Geral; e médicos do Samu foram acionados para a ocorrência.

As equipes da Defesa Civil e dos Bombeiros ajudaram ainda a retirar bens materiais da população atingida, como motos e bicicletas.

"Nossas equipes da Secretaria da Proteção Social estão em contato com o município para avaliar a necessidade de auxílio aos moradores atingidos pela enchente. Minha determinação é para que seja disponibilizado tudo o que for necessário em apoio às famílias que precisarem", disse.

Das 7 horas do sábado, 18, até as 7 horas de ontem, choveu em 117 municípios, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

A maior chuva ocorreu em Quiterianópolis, com 151 milímetros (mm). Este foi o quinto dia de janeiro em que mais de 100 municípios registraram chuvas. Já choveu mais do que o esperado para todo o mês em 112 cidades do Estado.