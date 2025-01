Quando a instalação do piso tátil é obrigatória

Segundo as diretrizes da NBR 9050, a instalação do piso tátil é obrigatória ao: informar a existência de desníveis ou situações de risco, quando não detectado por bengala longa; orientar o posicionamento adequado para a pessoa com deficiência visual ao utilizar equipamentos de autoatendimento ou serviços, trens e elevadores; indicar mudanças de direção ou percurso; informar o início e término de degraus, escadas e rampas, como também a existência de patamares em escadas e rampas; indicar o local da travessia de pedestres.

"Além da NBR 9050, é importante serem observados regulamentos locais de cada município onde serão implementados (os pisos táteis), pois podem ter especificações adicionais", alerta a arquiteta Edna Norte.

O arquiteto Emersón Márttins destaca que o piso tátil é "de extrema importância para ambientes públicos e privados", como em áreas de aclives e declives (rampas, escadas, limite de pisos elevados). As regras para sua instalação são estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com regras por meio das NBRs.