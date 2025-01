Frota de ônibus de Fortaleza apresenta acúmulo de sujeira

Foto: Reprodução: Acervo Pessoal Itens de papel e plástico estão entre materiais deixados com mais frequência dentro dos coletivos

Responsáveis por locomover cerca de meio milhão de passageiros por dia em Fortaleza, parte das mais de 300 linhas de ônibus operantes na Capital tem sido alvo de críticas dos passageiros devido à falta de higiene dentro dos coletivos. Com relatos de lixo e até mesmo insetos dentro dos veículos, a sujeira e o mau cheiro se tornaram incômodos recorrentes para alguns usuários do transporte público na Capital.

O problema que mais se repete nas reclamações feitas ao O POVO é a quantidade de sobras de comida e embalagens como pipoca, salgadinhos e bombons nos bancos dos coletivos. Para o usuário das linhas 310 - Campus Universitário/Panamericano/Centro, 365 - Bela Vista/Viriato Ribeiro e 012 - Grande Circular/Centro, Léo Victor Lima, 21, a sujeira se soma ao trânsito complicado e lotação como fatores que prejudicam a experiência do usuário nos coletivos da Capital.

"É mais incômodo [andar nesses ônibus] por causa da sensação de estar num ambiente mal cuidado, ninguém gosta de andar num lugar sujo, entende? Que fica cheio de areia e poeira", conta.

Esse incômodo também é citado por Lorena Frota, 20, passageira do 088 - Antônio Bezerra Albert Sabin. Para ela, a sensação de sujeira não fica apenas no olhar, já que além de poeira e bancos sujos, o lixo também gera mau cheiro para quem usa os coletivos.

"Eu acredito que por conta de ser uma linha muito movimentada e o costume [de alguns usuários] de jogar lixo em qualquer lugar, as garrafas, embalagens, canudos, latinhas são parte do nosso dia a dia de conviver com o lixo dentro dos ônibus. Mas na linha 088, eu percebo muitos cheiros desagradáveis, bancos sujos, muita poeira, insetos como baratas e formigas por causa do lixo, também a falta de manutenção dos ônibus, é claro", conclui a estudante de Jornalismo.

Esses materiais também têm atraído insetos como moscas e baratas para dentro dos veículos, tornando a viagem ainda mais insalubre. Mariana Bueno, 24, conta já ter presenciado animais mortos no interior dos coletivos. Segundo a usuária da linha 456 - Planalto Ayrton Senna/Parangaba, as principais ocorrências são de baratas que ficam presas em pequenos espaços nas janelas dos ônibus.

"Nunca cheguei a ver barata viva não, graças a Deus, mas morta tinha horrores", pontua a passageira também da linha 038 - Parangaba/Papicu.