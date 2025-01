Ceará passa a ter equipamento que promete acelerar identificação de DNA em crimes

Foto: Helene Santos/Governo do Ceará Analisador genético é capaz de processar até 384 amostras de DNA simultaneamente

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) passa a ter um equipamento de análise genética com capacidade de processar amostras de DNA em até 20 minutos. A tecnologia é capaz de identificar amostras coletadas de vítimas de crimes sexuais e de casos envolvendo corpos em estado de putrefação, carbonizados, ossadas ou outros vestígios em condições extremas de decomposição biológica.

O investimento busca elucidar casos de crimes sexuais, patrimoniais, homicídios, latrocínios, entre outros. A entrega da tecnologia foi feita na manhã desta quarta-feira, 22, na sede da Pefoce, no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. O Estado é o primeiro do País a utilizar o equipamento chamado Spectrum, validado para amostras forenses pelo FBI, Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos.

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), foi investido mais de R$ 1 milhão na aquisição do equipamento. Ele destaca que a tecnologia permite aumento no grau de qualidade na análise das amostras genéticas e como isso pode impactar nas investigações policiais, por meio da capacidade para processar 384 amostras simultaneamente.

“Todos os crimes que possam ter alguma identificação de DNA, ele vai poder colaborar. Seja um crime sexual ou até um crime patrimonial, uma vez que a pessoa pode ter deixado algum resquício que permita fazer identificação do DNA, essa amostra recolhida, colocada nesse aparelho, ele pode identificar”, afirmou o chefe do Executivo.

Na prática, a tecnologia vai permitir de forma mais rápida e precisa, por exemplo, a capacidade de identificar a presença de indivíduos no local do crime, mesmo quando o suspeito nega a participação ou afirma não ter estado presente. Assim como a identificação com clareza se uma pessoa foi responsável por manusear uma arma no cenário do crime ou não.

Conforme o governador do Estado, em casos, por exemplo, de corpos em estado de decomposição, era difícil identificar a identidade de uma vítima nessas condições com aparelho utilizado na Pefoce. Agora, com a tecnologia, o cenário avança nas investigações dos casos.

Para isso, Elmano afirma que também é necessário que haja um banco de dados com o perfil genético correspondente, seja no bando da Pefoce ou na rede nacional de banco de dados que o País tem.

De acordo com o perito-geral da Pefoce, Júlio Torres, o equipamento utilizado anteriormente no órgão levava até 12 horas para analisar uma placa com 96 amostras de DNA. Com a nova aquisição, o resultado de oito amostras deverá sair em até 20 minutos. Além dele, também foi adquirido um quantificador, no valor de R$ 305 mil.

“Esse ganho na celeridade do tempo e, principalmente, na qualidade técnica, permitindo, por exemplo, que a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, quando conecta a Pefoce, poderemos fazer uma análise específica com mais celeridade nessa amostra pontual. Isso dá agilidade à investigação”, detalhou Júlio.

Além da implantação da nova tecnologia, a Pefoce contou com a inauguração da expansão na infraestrutura da sede da Perícia. As melhorias estão alocadas em um prédio anexo à sede da Pefoce, com novos núcleos de Engenharia, Balística e Laboratório de Impressão Papiloscópica, refletindo investimento de mais de R$ 800 mil.

Os investimentos das novas aquisições somam mais de R$ 2 milhões, disse Elmano, que contabilizou o total de R$ 15 milhões investidos na Pefoce dentro da atual gestão.

“Vamos continuar no processo de contratação de pessoal através de concursos, comprando equipamentos, viaturas, fazendo a reforma do nossas do nossos dos nossos equipamentos, seja de delegacia, batalhões, companhias, mas creio que o elemento mais importante nesse momento é nós garantirmos o investimento tecnológico”, disse.

O investimento em pessoas para garantir mais presença de polícia na rua e ao mesmo tempo cada vez mais sofisticação tecnológica para termos as provas para garantirmos junto com o poder judiciário prender autores e que eles permaneçam presos.

Elmano diz que definirá data dos editais de concursos nesta semana

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), informou que irá se reunir nesta semana para definir as datas de divulgação dos editais dos concursos da área da Segurança Pública do Estado. Ao todo, 2.600 vagas estão previstas para Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Nesta semana, a data de previsão do lançamento do edital do concurso para delegado da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) deverá ser definida. “Eu vou ter reunião agora essa semana para poder definir exatamente a data, pelo menos do concurso de delegado”, disse Elmano.

Os editais estavam previstos, inicialmente, para serem divulgados até o fim do ano passado, o que não aconteceu. A expectativa é que até fevereiro, todos os editais sejam lançados.

Os concursos foram divulgados em agosto passado pelo Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) durante anúncio do programa Ceará Contra o Crime, que compreende um pacote de medidas anunciadas na área de segurança.

Confira os investimentos:

Balística

- Ampliação da sala dos peritos para mais oito estações de trabalho e construção do laboratório de eficiência balística.

- Aquisição de dois cronógrafos e balança de gatilho.

Engenharia

- Ampliação do setor para o dobro da área existente, proporcionando a implantação de um laboratório para análise de vestígios e processamento de imagens de locais de perícia.

- 1 drone Matrice 350 RTK;

- 3 scanners para detecção de matérias em estruturas de edificações;

- 3 decibelímetros para análise de poluição sonora.

Papiloscopia

- Estação de Evidência

- Câmara de Vaporização de Cianocrilato FR600

- Câmara de Vaporização de Cianocrilato FR100

- Câmara de Revelação DFO/Ninidrina DFC200

- Câmera EOS R10 (4 unidades)

- Lumatec Superlite 400