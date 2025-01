Ceará teve a segunda maior taxa de assassinatos do País em 2024

Foto: Luciana Pimenta Taxa de homicídios dos estados brasileiros em 2024

O aumento no número de homicídios ocorrido em 2024 levou o Ceará a ter a segunda maior taxa de assassinatos do País no ano passado, conforme dados enviados pelas próprias secretarias estaduais de segurança e compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A consolidação das estatísticas do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) foi divulgada na última sexta-feira, 17.

Levando em consideração o número de vítimas de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, o Estado teve, em 2024, 3.272 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs).



Isso representa uma taxa de 35,44 mortes por 100 mil habitantes, índice menor apenas que o de Pernambuco — que, com 3.402 CVLIs, registrou em 2024 uma taxa de 35,66 mortes por 100 mil.

Os terceiro e quarto colocados no ranking também ficam no Nordeste: Alagoas (31,96 CVLIs por 100 mil) e Bahia (30,17 CVLIs por 100 mil). Na quinta posição, vem o Pará, com 29,66 CVLIs por 100 mil.



Veja o ranking total na tabela abaixo:

O Ceará também se destacou negativamente entre os municípios. Em número absolutos, Fortaleza foi a terceira cidade com maior número absoluto de assassinatos. Foram 834 CVLIs, número menor apenas que o de Salvador (915) e Rio de Janeiro (1.032). Outros municípios cearenses que despontaram entre os mais violentos foram Caucaia (13ª no ranking, com 249 assassinatos) e Maracanaú (23º, com 166 assassinatos).



Questionada sobre as marcas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) destacou que, no segundo semestre de 2024, os CVLIs caíram 3,6% em Fortaleza na comparação com o mesmo período de 2023.



Em Caucaia e Maracanaú, a pasta frisou que as reduções foram maiores nesse período: “Entre julho e dezembro de 2024, o município de Caucaia registrou 101 homicídios, ante os 132 registrados no mesmo período do ano anterior, uma retração de 30,69% no indicador”, afirmou a SSPDS.

“Já em Maracanaú, entre julho e dezembro de 2024, foram registrados 74 CVLIs, contra os 85 CVLIs no mesmo período de 2023, um recuo de 14,86%”.



A SSPDS ainda afirmou desenvolver “diversas iniciativas” de combate aos homicídios no Estado. “Se tratando de prevenção aos CVLIs, a SSPDS segue mantendo diálogo permanente com outros órgãos estaduais em busca de articular, de forma integrada, políticas públicas para promover lazer, cultura e esporte em territórios vulneráveis, com base nos estudos realizados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), um dos órgãos vinculados à SSPDS”.



Homicídios caem no Brasil pelo quarto ano consecutivo

Em todo o País, em 2024, o MJSP registrou 38.073 vítimas de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Trata-se de uma média de 104 assassinatos por dia ou 17,91 crimes por 100 mil habitantes.

Os números, porém, são maiores, pois, até a consolidação das estatísticas, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro não enviaram dados referentes ao último mês de dezembro.

O MJSP indiciou haver uma queda no número de assassinatos no Brasil em 2024, o que se daria pelo quarto ano consecutivo. Em 2023, 40.768 CVLIs foram registrados em todo o País. Sem considerar os dados de São Paulo e Rio de Janeiro em dezembro de 2023, a diminuição é de 5,14%.



Capital

Em número absolutos, Fortaleza foi a terceira cidade com maior número absoluto de assassinatos