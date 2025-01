Motorista que estuprou mulher estava inativo em plataforma e fazia "bico" de corrida em Fortaleza

Foto: Reprodução/Instagram Homem estuprou uma mulher de 27 anos durante uma corrida realizada após a saída de uma festa em Fortaleza

O motorista de aplicativo Edilson Florêncio da Conceição, de 48 anos, estava inativo em plataforma de corrida de aplicativo 99Pop há pelo menos três meses. Ele foi preso em flagrante por estuprar uma mulher de 27 anos durante uma corrida realizada após a vítima sair de uma festa no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na madrugada do último domingo, 19.

Conforme o inquérito do caso, ao qual O POVO teve acesso, o homem, que era vigilante, relatou que fazia “bico” de motorista de aplicativo nas horas vagas. O documento detalha que a vítima revelou ter saído da festa e aguardava uma corrida por aplicativo quando o homem apareceu e a arrastou para o carro.

O acusado, por sua vez, afirma que a vítima entrou no carro e desistiu da corrida e, neste momento, ele a levou para um matagal e cometeu o crime de estupro. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a vítima embarcou em um corrida com o homem e foi atacada e imobilizada, enquanto o motorista consumou o crime sexual.

Em nota, ao O POVO, nesta quinta-feira, 23, a 99Pop informou que o crime não ocorreu durante uma corrida na plataforma e que “o motorista em questão não tem cadastro ativo na plataforma”. A empresa confirmou, anteriormente, que o homem estava com cadastro inativo há pelo menos três meses.

Questionada sobre denúncias acerca do condutor, a empresa não respondeu se já foram registrados casos contra o acusado enquanto estava com cadastro ativo na plataforma.

O POVO questionou a Uber se o homem possui cadastro ativo ou inativo na plataforma e se já foram registradas denúncias contra o motorista na empresa. A Uber não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Corridas por aplicativos requerem atenção

A utilização de corridas por aplicativos cresceu nos últimos anos, tornando-se, atualmente, um dos meios mais usados para o deslocamento de pessoas, seja para o trabalho, escola e, principalmente, eventos festivos. O cenário requer atenção redobrada para a segurança dos passageiros antes, durante e após as corridas. O objetivo é garantir a segurança durante as viagens por aplicativos.

De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados Brasileiros do Ceará (OAB/CE), Eliene Bezerra, a violência sexual contra mulheres usuárias de aplicativos de transporte reflete na urgência de combater a violência de gênero.

“A gente entende por uma falta de medidas preventivas eficazes. Não é um caso isolado, infelizmente, e vem evidenciando cada vez mais uma sociedade que precisa enfrentar o machismo estrutural, fortalecendo as medidas possíveis de proteção. As plataformas são responsáveis por reforçar as seguranças das usuárias”, afirma Eliene.

A presidente da Comissão da Mulher Advogada ressalta que é importante adotar medidas, entre elas câmeras nos veículos, monitoramento em tempo real, canais de denúncias mais eficazes, onde a mulher sempre tem o cuidado de compartilhar as corridas com algum familiar ou algum amigo.

“É muito importante ter o cuidado de analisar o perfil, quanto tempo, se já faz muitos anos que o motorista está lá cadastrado na plataforma. São esses os cuidados que a gente precisa tomar para evitar se expor a essas situações de violência”, disse Eliene.

Entre as orientações de segurança da 99Pop, está a de que os passageiros não realizem viagens fora da plataforma, visto que dentro do app as viagens podem ser monitoradas.

Em caso de passageiros sob efeito de álcool, é importante as funcionalidades de segurança, entre elas solicitar a um amigo para acompanhar a viagem.

Ainda segundo a empresa, antes de qualquer viagem, é importante verificar as informações da corrida, como a placa, modelo do carro e a foto do motorista antes de embarcar.

Nas orientações durante a viagem, a plataforma orienta para o compartilhamento da corrida com amigos ou familiares e simular uma ligação em caso de insegurança. Após a viagem, é importante não desembarcar em locais escuros e isolados.

A presidente da Comissão da Mulher da OAB/CE ressalta que, em casos de violência contra mulher, é importante que a denúncia seja feita, possibilitando a construção dos dados sobre os casos e atuação do poder público no combate a esse cenáriom além do apoio psicológico após os casos.

Ceará teve pelo menos dois crimes de estupro durante corridas de aplicativos em 2024

O Ceará registrou pelo menos dois crimes de estupro durante corridas por aplicativos no ano passado, conforme levantamento do O POVO. Ambos aconteceram contra menores de idade. Além disso, o Estado somou mais 2 mil de crimes sexuais ao longo do ano passado.

O balanço aponta para 2.044 crimes de estupro, estupro de vulnerável e exploração sexual de menor. Os dados são Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) consolidados nesta quinta-feira, 23.

Em setembro passado, um garoto de 14 anos teria sido estuprado por um motociclista de aplicativo. O caso teria acontecido no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Na época, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que apura as circunstâncias do crime por meio da Delegacia Metropolitana de Caucaia. Um Boletim de Ocorrência (B.O.) foi registrado com informações sobre o caso.

O segundo caso foi registrado em junho. Um motorista de aplicativo, de 29 anos, estuprou uma menina de 16 anos durante uma corrida no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Ele foi preso um dia depois do crime pela PMCE.