Governo do Ceará inaugura Zona Viva na Granja Lisboa, em Fortaleza

Foto: Beatriz Boblitz Iniciativa do Governo do Estado disponibiliza para a população estrutura que inclui Ilha Digital e Sala Multiuso, além de quadra de basquete, brinquedopraça e academia ao ar livre

O Governo do Ceará inaugurou, na tarde desta sexta-feira, 24, o Zona Viva Granja Lisboa, localizado no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. Iniciativa vai ofertar cursos diversos e promover atividades de lazer, trazendo como parte de sua estrutura quadra de basquete, brinquedopraça e academia ao ar livre.

Unidade tem capacidade de atender até 100 pessoas por dia e fica situada dentro do Residencial Habitacional Leonel Brizola. Esse é o quinto equipamento do porte implantado na Capital, estando os demais situados nos bairros: José Walter (2), Jangurussu (1) e Vila Velha (1).

Na inauguração, estiveram presentes o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), a vice-governadora Jade Romero (MDB) e o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT). O coordenador técnico do Fortaleza Basquete Cearense, lenda do esporte, Alberto Bial, também esteve no evento.

O local, que comporta espaços como uma Ilha Digital e uma Sala Multiuso, vai iniciar suas atividades disponibilizando diversas formações para os moradores, como de atendente de farmácia, informática básica, depilação, excel, eletricista de baixa tensão e Educação de Jovens e Adultos (Ceja).

"Quantas pessoas moram nesses apartamentos, querem aprender uma profissão, mas, às vezes, o custo é longe, é pago, e a pessoa não tem o tempo ou não tem o dinheiro pra pagar (...) E aí é que aparece a ideia de ter o Zona Viva", discursou na ocasião o governador Elmano.

Mais duas Zonas Vivas serão inauguradas em 2025

De acordo com a vice-governadora Jade Romero (MDB), que é também titular da Secretaria da Proteção Social do Ceará (SPS), mais duas Zonas Vivas serão inauguradas ainda neste ano de 2025 em Fortaleza, sendo implementadas nos bairros Edson Queiroz e Vicente Pizon.

Na ocasião, ela destacou a importância do equipamento como um meio de dar autonomia para mulheres que têm filhos e desejam uma formação, e também de promover o lazer na região. "(É uma) Oportunidade de lazer para os jovens, para as mães, para todos aqueles que moram aqui", frisou.

A importância da oferta de cursos também foi citada pelo prefeito de Fortaleza, que disse conhecer a necessidade da população em ter um equipamento do tipo. "Nós só temos um sentimento, o de estar ajudando a população fortalezense (...) Esperem de nós muito trabalho, muito esforço", frisou o petista.

Zona Viva na Granja Lisboa Crédito: Assessoria de Comunicação da SPS

A política é aprovada por moradores. Durante a inauguração, população se aglomerou no espaço enquanto crianças e jovens já miravam ansiosos a areninha, que foi reformada, e a quadra de basquete disponível no local. No fim da inauguração, Alberto Bial brincou e conversou com alguns deles.

Entre os pequenos que se divertiam estavam os filhos de Jordânia Maria, 43. A dona de casa, que há mais de 15 anos mora na comunidade, disse que equipamento era esperado "há muito tempo" pelos moradores.

Ela também deseja aproveitar os cursos. "Com certeza eu irei ver se tem alguma coisa que esteja no meu interesse, né? É uma oportunidade. Próximo de casa, bem em cima de casa, dá pra aproveitar", frisa.

