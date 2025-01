Artista e mais trê homens são assassinados em Uruburetama

Foto: Reprodução/Instagram EVANDRO SUNSHINE, servidor público, está entre os quatro homens mortos em Uruburetama, no Ceará

Quatro homens foram mortos no município de Uruburetama, localizado a 115,79 quilômetos de Fortaleza, ontem, 25. Segundo informação divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os crimes foram registrados em três localidades diferentes. A polícia investiga se há relação entre os casos. E pode haver vingança.

Dois homens, ainda não identificados formalmente, foram atingidos por disparos de arma de fogo na localidade de Bananal e foram a óbito.

No bairro Centro, um homem, ainda não identificado, foi morto por disparos de arma de fogo. Já na localidade de Itacolomy, o corpo de um homem, ainda não identificado, também foi localizado com lesões a bala. Um servidor público está entre as vítimas do crime.

Conforme O POVO apurou, um grupo de pelo menos cinco homens em motocicletas teriam invadido a casa de uma das vítimas, localizada no Centro do município. Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegam ao local.

Segundo informação da SSPDS, equipes das Polícias Civil e Militar realizam diligências para identificar e capturar suspeitos de envolvimento nos quatro homicídios. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações sobre as ocorrências.

Os casos estão a cargo da Delegacia Regional de Itapipoca que conta com o apoio do Departamento de Polícia Judiciária da Região Norte nos trabalhos policiais. A SSPDS informou ainda que o policiamento na região foi reforçado. As ocorrências seguem em andamento.

Servidor público está entre as vítimas

Um dos mortos foi o servidor público Evandro Sunshine, que atuava na Secretaria de Cultura de Uruburetama. Pro meio das redes sociais, a Prefeitura de Uruburetama e Câmara Municipal emitiram notas de pesar lamentando a morte do servidor.



Evandro Sunshine atuou na cultura junina da cidade, além de já ter sido orientador social de um grupo de idosos e de ter trabalhado no Centro de Referência da Assistência Social, em Uruburetama. Era também coreógrafo e integrou o Grupo Teatral Educarte.

"É com grande tristeza que o Governo Municipal de Uruburetama comunica o falecimento de nosso querido amigo e servidor, Evandro Sunshine. Sua dedicação, profissionalismo e carisma marcaram profundamente todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo e trabalhar com ele", disse a gestão, em nota.

A Câmara Municipal disse que "Evandro ficará vivo na memória uruburetamense, deixando alegria e grande contribuição para a cultura local". Ainda não há informações do que motivou o assassinato do servidor e das demais vítimas no município. (Colaborou Mirla Nobre)

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Itapipoca: (88) 3673-7042

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br