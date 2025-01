Cantora Laninha Show é sequestrada em Fortaleza; suspeitos são presos

Foto: Reprodução/Instagram Sequestro de Laninha Show: cantora diz estar bem, mas prefere cancelar agenda deste final de semana

A cantora Laninha Show e a família dela foram vítimas de um sequestro na madrugada de ontem, 25. O crime foi identificado a partir de uma blitz realizada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) no túnel da avenida Humberto Monte. Dois homens foram presos em flagrante.

Segundo a AMC, o motorista do carro que levava Laninha, ao perceber a ação fiscalizadora, tentou dar uma ré para evitar ser abordado. A atitude suspeita foi o motivo do descobrimento do crime e das prisões, que ocorreram com apoio da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Sequestro de Laninha Show: dupla suspeita foi presa em Fortaleza

Em nota, a Secretaria Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que dois homens, de 31 e 32 anos, foram presos suspeitos de envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro e que a captura ocorreu no bairro Pici.

“Durante uma blitz de trânsito, policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), juntamente com guardas municipais, identificaram um veículo em atividade suspeita e que tentou se evadir da fiscalização. Com a abordagem, os agentes de segurança identificaram que se tratava de um crime e, logo em seguida, dois homens tentaram fugir, mas foram capturados”, alega a SSPDS.

A SSPDS também informou que um dos homens já possui antecedentes criminais por ameaça, roubo a pessoa e crime de trânsito, enquanto o outro estava com um mandado de prisão preventiva em aberto pelos crimes de receptação, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo.

Os dois foram enviados à Delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), onde foi efetivado o cumprimento da ordem de prisão contra um dos suspeitos e, em seguida, a dupla foi colocada à disposição do Poder Judiciário.



Sequestro de Laninha Show: como está a cantora depois do ocorrido?

Em seu perfil do Instagram, Laninha informou em nota que está bem e segura, assim como sua família. Na publicação, a cantora comenta que “foi um momento de muito medo, mas graças a Deus e à rápida ação das equipes de segurança pública, tudo terminou bem”.

Apesar disso, a artista considerou melhor cancelar os eventos marcados em sua agenda para este final de semana. Devido ao trauma sofrido, Laninha diz não se sentir em condições de voltar a trabalhar.

“Estou me recuperando emocionalmente e priorizando minha saúde e a de minha família. Peço a compreensão de todos nesse momento delicado. A partir da próxima semana, seguiremos com nossa agenda normalmente”, comenta.