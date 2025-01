Fortaleza registra forte chuva neste domingo, 26; veja previsão para os próximos dias

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo: tempo chuvoso no centro de Fortaleza

Fortaleza registrou fortes chuvas ontem. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o ponto de monitoramento localizado no bairro Caça e Pesca teve um acumulado de 3.8 mm, entre 7 horas do sábado, 25, e 7 horas de ontem. Já o Posto da Defesa Civil apresentou 0.6 mm.

Dos 158 postos informados à Funceme, choveu em 150 deles. Quanto aos municípios, dos 99 informados, 84 apresentaram registro de precipitações. Os dados representam a chuva acumulada ontem, referente à atualização realizada às 13 horas pelo órgão.

Informações preliminares apontam que, ontem, choveu 27 mm na Capital entre meia-noite e 12 horas, conforme mostra o aplicativo da Funceme.

A tarde em Fortaleza foi de céu variando de nublado a poucas nuvens, no Litoral. No começo da noite choveu em quase todas as macrorregiões do Estado que, no geral, apresentaram o céu de nublado a parcialmente nublado.

Até o começo da tarde, o Posto da Defesa Civil registrou um acumulado de 192,90 mm de chuvas no mês de janeiro de 2025. Desde o início do ano, Fortaleza apresentou chuvas significativas, com máxima de 132 mm no último dia 15 deste mês.

Após chuvas, Fortaleza apresenta semáforos apagados

Relatos encaminhados ao O POVO apontam que Fortaleza apresentou semáforos apagados após as fortes chuvas de ontem. Pontos de mau funcionamento dos equipamentos foram identificados na avenida 13 de Maio e também na avenida Pontes Vieira.

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), órgão que monitora o funcionamento dos semáforos, informou que do total de 1.082 equipamentos da Capital, 0,4% apresentaram problemas “devido a oscilações na rede de energia”.

Ainda conforme a AMC, “técnicos trabalham para restabelecer o funcionamento da rede semafórica, minimizando os transtornos e disciplinando a circulação". Segundo a organização, devido às chuvas, o órgão está “intensificando suas ações para garantir a segurança de condutores e pedestres”, diz a nota. Confira o texto na íntegra no fim da matéria.

Chuva nos próximos dias

Conforme previsão da Funceme, nesta segunda-feira, 27, o céu está variando de nublado a parcialmente nublado no Ceará, com chuvas isoladas previstas para o litoral de Fortaleza, além de outras regiões do Estado, como Cariri, Jaguaribana e Maciço de Baturité.

Na terça-feira, 28, a previsão segue a mesma para a macrorregião do Litoral de Fortaleza, também com o céu variando de nublado a parcialmente nublado, mas com baixa possibilidade de chuva.

Confira a nota da AMC na íntegra

"Em virtude da chuva registrada neste domingo (26/01), a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) está intensificando suas ações para garantir a segurança de condutores e pedestres.

O órgão monitora o funcionamento dos semáforos. De um total de 1.082 equipamentos, apenas 0,4% apresentam problemas devido a oscilações na rede de energia. Técnicos trabalham para restabelecer o funcionamento da rede semafórica, minimizando os transtornos e disciplinando a circulação.

A AMC reforça a importância de seguir as regras de trânsito, especialmente em condições adversas, para evitar conflitos e acidentes. De acordo com o Art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem deve ser do veículo que vem pela direita."