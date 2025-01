Ceará empossa mais de 100 novos servidores para a área da Saúde

Foto: Lara Vieira Candidatos ausentes ainda poderão tomar posse em convocação posterior

O Governo do Ceará empossou um total de 141 servidores para atuar na Secretaria da Saúde (Sesa). Os profissionais foram aprovados em concurso da Funsaúde, em 2021, e convocados em dezembro de 2024. Os novos servidores atuarão, em sua maioria, em Fortaleza.

No total, 316 candidatos foram chamados nesta turma de convocados, mas apenas 141 compareceram à cerimônia de posse nesta segunda-feira, 7. Segundo a Sesa, os demais candidatos ausentes ainda poderão tomar posse em convocação posterior.

Os novos servidores irão atuar nas seguintes unidades: Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH); Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM); Instituto de Prevenção do Câncer (IPC); Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC); Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) e Hospital Geral de Fortaleza (HGF).

Também receberão os novos servidores o Hospital São José (HSJ); Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM); Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) Ceará e Secretaria da Saúde do Ceará.

Outra unidade que deve receber os servidores é o Hospital Universitário do Ceará (HUC), na Uece. Com construção iniciada em janeiro de 2021, a unidade tem previsão para inicio dos atendimentos em fevereiro de 2025.

Para marcar a oficialização da posse, uma cerimônia foi realizada no Palácio da Abolição. A solenidade contou com a presença do governador Elmano de Freitas, da vice-governadora Jade Romero e da secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho.

“Estamos aqui para garantir a convocação de todos os aprovados no maior concurso público da saúde do Ceará, iniciado pelo ex-governador Camilo Santana. Estamos dando continuidade a esse compromisso e, conforme aprovado na Assembleia, convocaremos os 6 mil profissionais até o fim do nosso governo. Vamos chamar todos os aprovados dentro das vagas previstas no concurso”, ressaltou Elmano.

Profissionais empossados

Conforme a Secretaria da Saúde, foram empossados médicos especialistas em hematologia, endocrinologia, pediatria, anestesiologia, neonatologia, geriatria e mastologia. Também foram convocados técnicos em segurança do trabalho, assistentes administrativos, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

“São especialidades fundamentais, que lidam diretamente com públicos que demandam atenção especial. O nascimento de uma criança é um momento único, que deve ser cercado de amor e respeito. Da mesma forma, nossos idosos precisam de cuidados adequados, especialmente diante do envelhecimento da população. É essencial que o serviço público esteja preparado para essa nova realidade”, comentou Jade Romero.

Durante a cerimônia, a secretária Tânia Mara Coelho destacou a importância de os profissionais atuarem com empatia em seus atendimentos. “Olhem nos olhos e ouçam com atenção o paciente antes de examiná-lo. Peço também humildade para escolher a melhor conduta para cada caso. E, quando houver dúvidas, humildade para perguntar.

A secretária ainda ressaltou a importancia da atuação de servidores administrativos. “Um processo parado na mesa pode comprometer o medicamento de um paciente internado. Todos são essenciais nessa engrenagem e precisam atuar com responsabilidade”, ressalta.

Uma oportunidade de servir a sociedade

A enfermeira Aline Gouveia, 40, moradora de Fortaleza, foi empossada na cerimônia. Ela já integra o corpo de profissionais do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), onde agora se efetivou por meio do concurso.

“Quem percorre o caminho dos concursos sabe que é uma travessia desafiadora, repleta de renúncias, incontáveis horas de estudo, incertezas, ansiedade e sacrifícios. Ingressar no serviço público não é apenas uma vitória pessoal: é, antes de tudo, uma oportunidade de servir à sociedade, de ser um agente de transformação”, aponta a servidora.

O terapeuta ocupacional Yuri Montenegro, de Fortaleza, também foi empossado Crédito: Lara Vieira/Reprodução

O terapeuta ocupacional Yuri Montenegro, de Fortaleza, também foi empossado e integrará a equipe do Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Até o momento, ele atuava na rede de saúde municipal, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (Caps AD).

“Apesar de ser a mesma profissão, trabalhar em um hospital é bem diferente de atuar na atenção psicossocial, que tem um vínculo maior com o território e a comunidade. Gera uma certa apreensão, mas também uma expectativa positiva. Será um momento de aprendizado, e explorar novos desafios é sempre algo enriquecedor”, explica.

Os empossados desta segunda, 27, atendem à sétima convocação por parte do Governo do Ceará desde o início das chamadas, em maio de 2023. Até o momento, cerca de três mil profissionais foram convocados. Conforme o Governo do Estado, mais três mil devem ser chamados até 2026.

Chamadas

