Hospital Universitário do Ceará, na Uece, será gerido pela ISGH com contrato de R$ 196,7 milhões

Foto: FCO FONTENELE Imagem de apoio ilustrativo. HUC começou a ser construído em 2021

O Hospital Universitário do Ceará (HUC), com inauguração prevista para fevereiro, será gerido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH). Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, a Organização Social de Saúde (OSS) firmou contrato de um ano para gerir a unidade por R$ 196.734.567,51.

Como justificativa, a comunicação do contrato de gestão no Diário afirma que “a gestão do HUC por uma Organização Social de Saúde (OSS) surge como uma solução eficiente para enfrentar os desafios da superlotação hospitalar”.

“Assegurando a eficácia e a excelência dos serviços prestados, as OSS são responsáveis por administrar unidades de saúde de forma integrada, promovendo a racionalização dos gastos, a otimização dos recursos, ganhos de escala e a implementação de mecanismos de governança regional”, traz a publicação.

O ISGH já é responsável pela gestão de seis hospitais no Ceará: Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara, Regional do Cariri, Regional Norte, Regional do Sertão Central, Regional Vale do Jaguaribe e Hospital Estadual Leonardo da Vinci.

A OSS também gere as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Praia do Futuro, Messejana, Autran Nunes, Canindezinho, José Walter e Conjunto Ceará.

Serviços de transplante, obstetrícia e oncologia estarão disponíveis no HUC

O Hospital Universitário terá emergências nas áreas de obstetrícia, oncologia e transplantes para adultos e crianças.

Além disso, terá atendimento especializado em doenças vasculares, urologia e hematologia, como adiantado pela secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho.

No início das atividades, apenas os setores de oncologia e doenças vasculares vão funcionar. As demais serão inauguradas conforme cronograma estabelecido pelo Governo do Estado.

A unidade poderá fazer até três mil atendimentos por mês na primeira fase de funcionamento.

O projeto de construção do hospital teve início em janeiro de 2021, com um investimento de R$ 320 milhões. Os serviços do Hospital César Cals serão transferidos para a nova unidade.