"Problema de processamento", diz Camilo sobre atraso do Sisu

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO MINISTRO Camilo Santana na assinatura de parceria para a segunda fase da obras da campus cearense do ITA, na Base Aérea de Fortaleza

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que o atraso da divulgação dos resultados do Sisu ocorreu em razão de "um problema no processamento". Classificações estavam previstas para serem divulgadas no domingo passado, 26, mas só foram divulgadas na manhã de ontem 27. O Governo avisou sobre o adiamento dos resultados no fim do domingo passado.

No X (antigo Twitter), candidatos reclamaram da demora e também das classificações terem sido divulgadas em uma planilha e não na página com os resultados automáticos, como nos anos anteriores.

"A previsão da divulgação do Sisu foi domingo, então nós tínhamos até meia-noite. Houve um problema no processamento, mas às 6 e 51 da manhã já estava publicado o resultado do Sisu para todos os alunos que concorreram a vaga do Sisu no Brasil", informou Camilo sem detalhar

o problema.

O POVO procurou a assessoria do MEC, por meio de e-mail e WhatsApp, para saber mais acerca do problema apontado pelo ministro, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

Na noite de ontem, o MEC divulgou que o estado que recebeu o maior número de inscrições no Sisu 2025 foi Minas Gerais, com 331.290, e também com o maior número de aprovados: 33.192.

Logo depois "está o Rio de Janeiro (com 255.986 inscrições e 28.058 aprovados, para uma oferta de 28.424 vagas) e São Paulo (com 215.348 inscrições e 13.585 aprovados, para uma oferta de 13.638 vagas)".

O Ceará ficou em sexto lugar no total geral de estudantes aprovados nesta edição do Sisu, com 14.584 aprovações. Unidade federativa teve 149.942 inscrições, considerando que cada candidato inscrito poderia escolher até dois cursos. Ainda segundo o MEC, "das 14.650 vagas ofertadas por instituições cearenses, restam remanescentes apenas 66".

Procurada pelo O POVO sobre o desempenho do Ceará, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) "informou que fará um estudo sobre os dados divulgados e irá se manifestar assim que possível". (Gabriela Almeida)

Sisu

O curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) foi o mais concorrido, com 5.876 inscritos e 160 aprovações. Depois vem Psicologia, também da UFC, com 3.760 inscrições e 80 pessoas aprovadas