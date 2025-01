João Cordeiro x Santos Dumont: cruzamento é interditado para obras do Metrofor

Foto: FCO FONTENELE Obras do Metrofor na rua João Cordeiro, na Aldeota, devem durar dois anos

O tráfego no cruzamento da rua João Cordeiro com a avenida Santos Dumont, no bairro Aldeota, sofreu desvios de rota para o avanço das obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor). De acordo com a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a previsão é de que as intervenções na região durem dois anos.

Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania da Prefeitura de Fortaleza (AMC) orienta que quem trafega pela rua João Cordeiro, na altura da avenida Santos Dumont, deve desviar à direita; em seguida, à esquerda na rua Antônio Augusto; à esquerda na rua Costa Barros; e, por fim, à direita para retornar a João Cordeiro.

Na manhã desta terça-feira, 28, O POVO esteve no local e identificou que agentes da AMC orientam os motoristas quanto às mudanças. Além das equipes de trânsito, placas sinalizadoras foram instaladas nas ruas adjacentes ao quarteirão bloqueado, indicando os desvios de rota.

Para o vendedor Gilberto Marcelino, 54, o fechamento do quarteirão não alterou o fluxo de pessoas e veículos na região, uma vez que a sinalização colabora para o tráfego. “Para mim tá bom, não mudou, não. Os pedreiros aí já são tudo conhecidos. Rapaz, quando abrir tudo, melhora, né?".

Segundo informações da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), o bloqueio não vai impactar no funcionamento das linhas de ônibus que circulam na região.

Obras na Linha Leste do Metrofor: bloqueio visa a construção de um poço de ventilação na área para os túneis

De acordo com a Seinfra, a obra faz parte da primeira fase da construção de um poço de ventilação na área para os túneis, atualmente em fase de escavações, visando a entrada e saída de ar. A estimativa do órgão para a finalização dessa etapa da obra é de vinte e quatro meses.

A principal função dos poços de ventilação, conforme informado pela pasta, é garantir a segurança e o conforto do sistema metroviário, oferecendo a renovação de ar nos túneis, o controle de temperatura, a evacuação de fumaça em emergências e a pressurização para segurança operacional.

Ainda de acordo com a Seinfra, a construção deve garantir a circulação de ar fresco, mantendo os níveis de oxigênio adequados e evitando o acúmulo de gases ou poeira. Contribuir para o resfriamento do ambiente nos túneis e estações, especialmente em locais de grande profundidade, onde o calor pode se acumular.

Em casos de incêndio ou incidentes, os postos auxiliam na remoção rápida da fumaça, garantindo rotas seguras para a evacuação dos passageiros. Além disso, os poços ajudam a manter o equilíbrio da pressão nos túneis, melhorando a eficiência do sistema de trens e prevenindo desconfortos aos passageiros devido às variações de pressão.

Desvios

Há dois outros antigos bloqueios na av. Santos Dumont: próximo ao Colégio Militar e no cruzamento com a rua Nunes Valente