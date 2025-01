Policial penal é morto a tiros durante ações de inteligência no Centro de Fortaleza

Foto: Sindppen-CE Policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima foi morto com diversos tiros na manhã desta terça-feira, 28, no Centro de Fortaleza

Um policial penal foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, 28, no Centro de Fortaleza. O agente foi identificado como José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, e estava em ação de inteligência na região quando foi alvejado por criminosos.

A morte do policial penal foi confirmada pelo Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Ceará (Sindppen-Ce). Ele chegou a ser socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), mas não resistiu aos ferimentos.

Outro agente penal estava no momento do crime, mas não sofreu ferimentos. Eles teriam sido atacados por criminosos em um carro preto. O agente era da Coordenadoria de Inteligência (Coint), da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). O crime aconteceu próximo a sede do órgão de segurança, na rua Dom Joaquim.

O Sindppen-Ce emitiu nota de pesar acerca do falecimento do agente. "Neste momento de dor, o sindicato se solidariza com a família e os amigos e espera que encontrem o consolo e força necessários para superar esta perda. Que a memória desse colega seja sempre lembrada com respeito", disse o sindicato, em nota.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que dois suspeitos do crime foram conduzidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde são ouvidos. A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) ainda não se manifestou.

Confira a íntegra da nota da SSPDS:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes das Polícias Civil e Militar realizam, neste momento, oitivas e diligências no intuito de identificar e capturar suspeitos de envolvimento em um homicídio, registrado nesta terça-feira (28), no Centro, na Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4) do Estado. Durante diligências, dois suspeitos foram conduzidos por policiais militares até o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para serem ouvidos pelos policiais civis. Foram apreendidas com eles drogas e munições calibre 556 e 9mm.

O crime ocorreu no final da manhã desta terça-feira (28), quando um policial penal foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro. A vítima, de 37 anos, foi socorrida e conduzida até uma unidade hospitalar, onde foi a óbito. Uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada e colheu informações que subsidiam a apuração policial. A ocorrência está em andamento.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As denúncias também podem ser encaminhadas para os telefones (85) 3101-7467, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

Atualizada às 17h30min

