Ceará: janeiro de 2025 tem o maior acúmulo dos açudes nos últimos onze anos

Foto: Cogerh/Divulgação MAIOR açude do Estado, Castanhão, está abaixo de 30%

Janeiro de 2025 ocupa a nona posição no ranking de maior armazenamento das represas do Ceará para o mesmo período, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Dos 157 reservatórios no Estado, o armazenamento atual atingiu cerca de 44%. O volume registrado supera todos desde 2014, que pontuou apenas 28%. Por sua vez, 2013 marcou 45%.

A comparação foi feita com base no primeiro mês do ano a partir de 2003, ou seja, dos últimos 22 anos. Entretanto, o maior nível continua sendo o de 2010. Por outro lado, 2025 também ultrapassou o percentual de 20% e 36% de 2003 e 2004, respectivamente.

Castanhão, Orós e Banabuiú, os principais açudes do Ceará, seguem a tendência. A análise foi feita sob informações do portal hidrográfico da Cogerh e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Volume armazenado em janeiro ao longo dos anos

​

A maior barragem da América Latina, o Castanhão — localizado na bacia Médio Jaguaribe, no município de Alto Santo — teve nesta quarta-feira, 29, a cota de 89 metros, o volume em hectômetro de 1,8 milhão (na porcentagem, contabiliza 27%). A sua capacidade total é de cerca de 6 milhões de hm³. Os níveis do percentual foram de 19%, 23% e 27%, respectivamente, no primeiro mês dos anos de 2023, 2024 e 2025.

Orós da cidade homônima, na bacia Alto Jaguaribe, no dia 29 mostrou cota de 196 metros, o volume em hectômetro de 1,1 milhão ou 58% da capacidade total de 1,9 milhão de hm³. a percentagem apresentada foi de 43%, 52% e 58% nos moldes respectivos do primeiro mês do ano de 2023 a 2025.

Já em Banabuiú, na cidade e na bacia de mesmo nome, os levantamentos para a mesma data computaram a cota de 129 metros, volume de 547 hm3 — 35% —, tendo o limite de 1,5 milhão de hm³. Em janeiro de 2024, o nível que era anteriormente de 9% subiu para 36%, estabilizando em 35% de percentual na mesma ocasião anual.

11 açudes estão vertendo

Nesta quarta-feira, 29, 11 açudes estão sangrando: Arrebita, em Forquilha; Carmina, em Catunda; Forquilha, no município homônimo; Jenipapo, em Meruoca; Caldeirões, em Saboeiro; Gerardo Atimbone, em Sobral; Patos, em Sobral; Santo Antônio de Aracatiaçu, em Sobral; São Pedro Timbaúba, em Miraíma; Do Batalhão, em Crateús; e Sucesso, em Tamboril.

33 açudes estão abaixo

Em paralelo, 33 açudes estão inferiores a 30%, incluindo o Castanhão. As bacias mais afetadas foram Alto Jaguaribe, Banabuiú, Médio Jaguaribe e Sertões de Crateús.

Segue, abaixo, a lista completa com os açudes e as cidades, respectivamente

Bonito, em Ipu

Farias de Sousa, em Nova Russas

Broco, em Tauá

Facundo, em Parambu

Favelas, em Tauá

João Luís, em Araripe

Poço da Pedra, em Campos Sales

Várzea do Boi, em Tauá

Cedro, em Quixadá

Cipoada, em Morada Nova

Jatobá, em Milhã

Pedras Brancas em Quixadá

Pirabibu, em Quixeramobim

Trapiá II, em Pedra Branca

Salão, em Canindé

Sousa, em Canindé

Amarelas, em Beberibe

Cocó, em Fortaleza

Pompeu Sobrinho, em Choró

Adauto Bezerra, em Pereiro

Castanhão, em Alto Santo

Figueiredo, em Alto Santo

Madeiro, em Pereiro

Nova Floresta, em Jaguaribe

Potiretama, em Potiretama

Atalho, em Brejo Santo

Jenipapeiro II, em Baixio

Quixabinha, em Mauriti

Barra Velha, em Independência

Colina, em Quiterianópolis

Cupim, em Independência

Flor do Campo, em Novo Oriente

Jaburu II, em Independência

Açudes com reservatório abaixo de 30%

