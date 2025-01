Ciclo Carnavalesco de Fortaleza terá efetivo de mais de 4 mil agentes de segurança

Foto: Lara Vieira/O POVO Informações foram divulgadas em coletiva de divulgação do Plano Operacional para o Carnaval de Fortaleza 2025

Ao todo, 4.609 agentes de segurança devem atuar nos eventos de Carnaval e Pré-Carnaval de Fortaleza. A informação foi divulgada na manhã desta quinta-feira, 30, durante coletiva de divulgação do Plano Operacional para a edição de 2025. Conforme a Prefeitura, devem ser mobilizados durante o período 1.827 guardas municipais, 1.380 policiais civis, 1.265 policiais militares e 137 bombeiros.

Os eventos de pré-carnaval de Fortaleza começam nesta sexta-feira, 31 de janeiro, e continuam nos finais de semana seguintes: 1º e 2 de fevereiro, 7 a 9 de fevereiro, 14 a 16 de fevereiro e 21 a 23 de fevereiro. Já o Carnaval será realizado de 1º a 4 de março. A programação será distribuída nas 12 regionais da capital cearense dividida em 20 polos.

Conforme a Guarda Municipal, nos polos menores a distruibuição média do efetivo será de 16 guardas por dia. Nos maiores polos, como o Conjunto Ceará e a Praça do Ferreira, o número de guardas diários aumentará para cerca de 40. Já no Aterro, a média diária será de 50 guardas municipais.

Guarda Municipal também atuará com videomonitoramento, patrulhamento motorizado, ciclopatrulhamento, patrulhamento a pé e reforço do efetivo de guarda-vidas, com atenção especial à Praça de Iracema.



Delegacias plantonistas terão reforço de efetivo

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) mobilizará diariamente 115 policiais civis, totalizando 1.380 agentes ao longo do período. As delegacias plantonistas funcionarão normalmente, com reforço de efetivo para garantir atendimento às ocorrências e apoio nas áreas próximas aos eventos.

São elas: Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Já a Polícia Militar do Ceará terá 1.265 policiais para garantir a ordem pública durante o Carnaval. O policiamento será dividido em 20 polos, com patrulhamento a pé, motorizado, de choque e apoio do Raio.

O Corpo de Bombeiros atuará com 137 bombeiros distribuidos em quatro batalhões: o Batalhão de Socorro Gênesis, o Batalhão de Salvamento e Resgate, o Comando de Engenharia e Prevenção e o 1º Batalhão de Combate a Incêndios.

Prevenção e combate ao assédio sexual

Segundo Cristiane Correia, Diretora-Geral da Guarda Municipal, o Grupo Especializado Maria da Penha atuará na prevenção e combate aos assédios sexuais e violência contra mulheres.

“Caso ocorra algum incidente, encaminharemos para a Delegacia da Mulher, que também nos acionará caso seja detectado, durante a folia ou o evento, algum caso de agressão sexual”, disse a diretora.

Já o Major Messias Mendes, secretário executivo da Sesec, ressaltou a atuação do monitoramento por câmeras de segurança em caso de crimes.

“Todos os polos estarão sendo monitorados. Sabemos que esse tipo de crime costuma ser muito dissimulado, utilizando subterfúgios para disfarçar outras intenções. Por isso, qualquer incômodo ou insatisfação por parte da mulher, como uma abordagem inconveniente, deve ser comunicado”, esclarece.

Infraestrutura e acessibilidade

Conforme a Prefeitura, todos os eventos contarão com intérpretes de Libras e os cerimonialistas deverão realizar a audiodescrição. Além disso, todos os locais de festividades contarão com espaços reservados para pessoas com deficiência (PCD).

Nos polos menores, haverá uma média de 10 banheiros públicos. Nos polos maiores, como na Praça do Ferreira e Conjunto Ceará, a média é de 30 a 40 banheiros. Já no Aterro, a previsão é de 140 banheiros públicos.

Trânsito

No período do Pré-Carnaval, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) atuará com 224 agentes de trânsito atuando no entorno dos locais da festa com controle e monitoramento de tráfego.

Confira o esquema de bloqueios e desvios durante o Pré-Carnaval:

Praça do Ferreira

Estacionamento coibido às sextas e sábados a partir das 6h.

Bloqueios a partir das 15h nos cruzamentos:

Rua Floriano Peixoto com Rua Pedro Borges

Rua Floriano Peixoto com Rua Pedro Pereira

Rua Major Facundo com Rua São Paulo

Aterrinho da Praia de Iracema:

Bloqueio principal na Av. Historiador Raimundo Girão, entre Rui Barbosa e Arariús, a partir das 14h.

Desvios: Centro/Mucuripe: dobrar à direita na Rua Ildefonso Albano e à esquerda na Av. Monsenhor Tabosa.

Mucuripe/Centro: dobrar à esquerda na Rua Nunes Valente e à direita na Rua Dep. Moreira da Rocha ou usar a Rua Tenente Benévolo.

Bloqueios também nas vias de acesso ao Aterro.

Conjunto Ceará

Bloqueio na Av. Ministro Albuquerque Lima entre as avenidas Alanis Maria e I, a partir das 15h.

Raimundo dos Queijos

Bloqueio no cruzamento da Rua General Bezerril com Rua Castro e Silva, das 7h às 18h, aos domingos.

Benfica

Bloqueio aos finais de semana a partir das 15h nos cruzamentos:

Rua Waldery Uchoa com Av. 13 de Maio

Rua Paulino Nogueira com Rua Marechal Deodoro

Rua Paulino Nogueira com Rua Santo Antônio

Rua João Gentil com Rua Paulino Nogueira

Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas)

Bloqueio às sextas a partir de meio-dia nos cruzamentos:

Rua Gonçalves Ledo com Rua Tenente Benévolo

Rua Nogueira Acioli com Rua Pereira Filgueiras

Polo da Mocinha

Coibição de estacionamento na Rua João Cordeiro a partir de meio-dia.

Bloqueios nos cruzamentos:

Rua João Cordeiro com Rua Tenente Benévolo

Rua Alfredo Prudente com Rua Tenente Benévolo

Rua Deputado Moreira da Rocha com Rua Padre Pita

Rua Pe. Climério com Rua Antônio Augusto

Demais polos

Agentes de trânsito estarão presentes monitorando o tráfego e podendo implementar bloqueios e desvios temporários conforme a demanda.

Transporte Público

A Etufor disponibilizará ao todo 20 ônibus extras para o Pré-Carnaval de 2025. Aos sábados (01, 08, 15 e 22 de fevereiro), cinco ônibus extras estarão disponíveis das 21h às 3h no polo do Aterrinho da Praia de Iracema. Já o polo do Conjunto Ceará, que neste sábado, 1°, recebe o show de Solange Almeida, terá nove veículos adicionais. A frota total contará com 975 veículos.

“Também temos uma equipe de 10 agentes que garantem o uso adequado do transporte e coíbem abusos, como cobranças indevidas de tarifas em serviços de táxi ou Uber. Além disso, há monitoramento 24 horas para garantir a fluidez do trânsito e, se necessário, mais veículos serão disponibilizados”, declarou Raimundo Rodrigues, assessor técnico da Etufor:

Preços das passagens de ônibus de Fortaleza:

Inteira: R$ 4,50

Tarifa estudantil: R$ 1,50

Hora Social (segunda a sexta, das 9h às 11h e das 14h às 16h): R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (estudantil)

Tarifa Social (domingos, 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro): R$ 3,90 (inteira) e R$ 1,50 (estudantil)

Linhas que passam próximo ao Aterrinho

011 - Circular 1/Centro

012 - Circular 2/Centro

051 - Grande Circular I

052 - Grande Circular II

055 - Corujão/Grande Circular I

056 - Corujão/Grande Circular II

071 - Antônio Bezerra/BRT/Mucuripe

073 - Siqueira/BRT/Praia de Iracema

077 - Parangaba/Mucuripe

092 - Antônio Bezerra/Praia de Iracema/Papicu

099 - Siqueira/Barão de Studart/Mucuripe

120 - Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra

711 - Barra do Ceará/Cais do Porto

752 - Caça e Pesca/Centro

901 - Papicu/Dom Luís/Centro

905 - Meireles/Centro

906 - Caça e Pesca/Serviluz/Centro

907 - Castelo Encantado/Centro/SP1

908 - Castelo Encantado/Centro/SP2

Linhas que passam próximo ao Polo do Conjunto Ceará

015 - Cj. Ceará/Antônio Bezerra I

036 - Corujão/Cj. Ceará/Montese/Papicu

043 - Cj. Ceará/Fernando Távora/Lagoa

045 - Cj. Ceará/Montese/Papicu

076 - Cj. Ceará/Aldeota/Papicu

081 - Cj. Ceará/Antônio Bezerra II

083 - Cj. Ceará/Augusto dos Anjos/Lagoa

096 - Expresso/Cj. Ceará/Papicu

322 - Cj. Ceará/Granja Portugal/Lagoa

327 - Cj. Ceará/4° Etapa

345 - Cj. Ceará/Siqueira

357 - Cj. Ceará/Granja Lisboa

367 - Cj. Ceará/Bom Jardim/SP1

368 - Cj. Ceará/Bom Jardim/SP2

385 - Cj. Ceará/Centro

710 - Bom Jardim/Bonsucesso/Centro

754 - Granja Lisboa/Goiabeiras

Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informou que disponibilizará três Postos Médicos Avançados (PMAs) no Pré-Carnaval (Praia de Iracema, Conjunto Ceará e Benfica) e três no Carnaval (Praia de Iracema, Benfica e Domingos Olímpio), com 72 profissionais de saúde. Cada PMA terá sala de acolhimento, observação, procedimentos e estabilização, além de duas ambulâncias, sendo uma de suporte avançado e outra básico.

Ambulâncias também estarão disponíveis nos principais polos de folia, como Praça do Ferreira e Passeio Público.

Limpeza

Conforme a Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Scsp), a limpeza dos polos começou na segunda-feira, 27, com serviços de capina. Após cada dia de atividades, serão empregados 362 garis, 94 catadores e 25 fiscais para garantir a limpeza. O trabalho pós-evento começará às 7h e seguirá até as 13h.

“As pessoas também devem colocar os resíduos nos locais corretos. Serão mais de 300 lixeiras de 200 litros espalhadas pelos locais da festa. A previsão é de coletar 500 quilos de resíduos por dia no pré-carnaval e 1,5 toneladas durante o carnaval inteiro. O material coletado será destinado às associações de catadores, gerando renda para essas famílias”, diz Nirlane Diogenes, gerente de projetos da Scsp.



