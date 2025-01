Creches em Fortaleza: edital para convênios tem previsão de ser lançado até abril

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO AS matrículas na Rede de Ensino podem ser realizadas ao longo de todo o ano

No lançamento do início do ano letivo de 2025 na rede de ensino de Fortaleza, nesta quinta-feira, 30, o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, afirmou que deverá ser lançado, até abril, edital para conveniar creches à rede. Ampliar as vagas para este público é uma das promessas de campanha o prefeito Evandro Leitão (PT).

"Nós recebemos a SME com dificuldade. Sequer tinha creches conveniadas, nenhuma. Então, tivemos que correr contra o tempo para começar hoje a aula em todas as creches. Estamos pensando em lançar um novo edital ainda até o mês de março, abril... e também vamos ao Ministério da Educação atrás de recursos para fazer mais creches. Evandro acabou de me pedir isso", afirmou.

Em nota enviada ao O POVO, a SME explicou que hoje existem 108 creches parceiras vinculadas à Educação de Fortaleza e 237.500 alunos matriculados em 621 unidades escolares da Rede Municipal.

"No ano passado, esse número era de 235 mil estudantes, ou seja, houve um acréscimo de cerca de 2.500 novos alunos neste ano letivo até agora. Vale destacar que as matrículas na Rede de Ensino podem ser realizadas ao longo de todo o ano, o que torna esse número dinâmico", completa.

Ar-condidionado em todas as salas de aula

Durante o evento de lançamento nesta quarta, Evandro Leitão, anunciou que todas as salas de aula deverão ter ar-condicionado nos próximos quatro anos. Hoje, conforme prefeito, 15% das salas possuem climatização.

"Queremos ser uma referência na Educação do Brasil, com ótimos profissionais. Referência também em estrutura física para os nossos alunos, com todas as salas climatizadas. Nós temos 15% da nossa rede de escolas que são climatizadas. Nós queremos chegar ao final dos nossos quatro anos com toda a rede climatizada. E isso proporcionando uma melhor condição de trabalho para os nossos profissionais e também para os nossos alunos", destacou.

Para o titular da Secretaria Municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, a projeção do prefeito em climatizar 100% das salas de aula é uma decisão pioneira. "Poucos locais do Brasil tem isso, eu digo quase nenhum. Então isso é muito importante. Ele está olhando para a condição melhor do trabalho. Tem sala de aula que três da tarde ninguém consegue assistir aula, isso é uma demanda antiga, isso é histórico. Tem 30, 40 anos que as pessoas pedem isso", afirmou.

Ainda conforme Idilvan, será preciso olhar também para outros espaços da escola, como salas do professor e salas de aprendimento especializado. "São essas vertentes prioritárias, valorizar o salário e na condição do trabalho. E foi isso o tema que nós colocamos ontem para todas as escolas discutidas na Semana Pedagógica", detalhou.

Nesta semana, foi aprovado reajuste de 6,27% no piso salarial para 2025, seguindo o ajuste nacional para os docentes da educação básica.

Passe Livre Estudantil



Questionado sobre a ampliação do Passe Livre Estudantil para os fins de semana, Evandro Leitão pediu paciência e destacou que recebeu a gestão municipal com diversas inadinplências.

"Seria irresponsabilidade da minha parte se a gente dissesse que seria agora, nos próximos meses que nós iríamos implantar. Mas é o que eu posso dizer, é que todos os meus compromissos de campanha eu irei honrar. E o passe livre estudantil, a extensão durante os finais de semana, eu também irei implantar. Peço só um pouquinho de paciência", explicou.

Com informações de Gabriele Félix/Especial para O POVO

Atualizada às 16h46min desta quinta-feira

