Em três dias, Barra do Ceará registra dois homicídios e um achado de cadáver

Foto: Samuel Setubal Imagem de apoio ilustrativo. Ocorrências tiveram apoio de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE)

Em menos de três dias, dois homicídios foram registrados e um corpo sem cabeça foi encontrado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. Os casos foram registrados entre quarta-feira, 29, e sexta-feira, 31, se somam a outros três registrados neste mês de janeiro no Grande Pirambu.

Conforme levantamento do O POVO, a região, que contempla os bairros Pirambu, Cristo Redentor, Colônia, Carlito Pamplona e Barra do Ceará, contabilizou pelo menos seis ocorrências de mortes em um mês.

O caso mais recente foi registrado na manhã desta sexta-feira, 31, onde um corpo sem cabeça foi encontrado com sinais de violência no paredão da Vila do Mar, na Barra do Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Perícia Forense foram acionadas para o caso.

Na quinta-feira, 30, um colombiano foi morto a tiros em via pública. O POVO apurou que a vítima foi identificada como Didier Escandar Gomez Barrientos, de 34 anos.

Conforme apuração do O POVO, o estrangeiro faria parte de uma rede de agiotagem e estava em processo de expulsão do território nacional pela Polícia Federal, desde novembro passado, em virtude da existência de uma sentença penal condenatória.

No dia anterior, na quarta-feira, 29, um homem foi morto a tiros na faixa de areia do calçadão da Vila do Mar, próximo ao espigão do L, no bairro Cristo Redentor. A vítima não foi identificada formalmente pela SSPDS.

Homicídio contra PM e dois corpos em praia no Grande Pirambu

Os outros casos de mortes violentas no Grande Pirambu estão relacionados a um homicídio contra um subtenente da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Francisco Ricardo Silveira, 51 anos, morto por 22 disparos de arma de fogo. Ele teve uma faca cravada na nuca. O crime aconteceu no dia 15 de janeiro e duas pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime.

Ao longo do mês, uma cabeça humana chegou a ser encontrada na faixa de areia da Praia da Leste-Oeste, no dia 7 de janeiro. O restante do corpo ainda não foi encontrado. A vítima também não foi identificada.

Quinze dias depois, no dia 22 de janeiro, um corpo foi encontrado boiando na mesma região. A vítima, ainda não identificada, era do sexo masculino. O Corpo de Bombeiros do Ceará foi acionado para resguardar a área e prestar apoio às demais autoridades.

Como O POVO mostrou em julho passado, as praias do Grande Pirambu têm sido usadas com frequência por criminosos para a desova de corpos. Entre janeiro e julho de 2024, foram, pelo menos, cinco cadáveres encontrados pelas Forças de Segurança do Estado nas praias do Pirambu e da Leste-Oeste.

Fortaleza teve aumento de 13% em homicídios em 2024

Fortaleza terminou o ano de 2024 com 834 Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), que contabiliza a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os dados são do painel de estatísticas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), consolidados nesta sexta-feira, 31.

Os maiores casos são relacionados a homicídios dolosos, quando há intenção de matar. A quantidade total de crimes representa um crescimento de 13,01% em comparação com 2023, quando foram registrados 738 homicídios. Essa foi a primeira alta de crimes em dois anos. Em 2022, a Capital registrou 850 homicídios; em 2021 foram contabilizados 900 crimes e, em 2020, 1.250 casos de assassinatos.

Dentre as dez Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide Fortaleza, três registraram os maiores números da violência na Capital no ano passado. São elas: AIS 3 (onde estão localizados 13 bairros, incluindo Barros, Jangurussu e Conjunto Palmeira), que apresentou um aumento de 4%. No ano passado foram 143 crimes do tipo e, em 2023, foram 137.

Em seguida, vem a AIS 9, que engloba os bairros Aracapé, Canindezinho, Conjunto Esperança, Jardim Cearense, Maraponga, Mondubim, Novo Mondubim, Parque Presidente Vargas, Parque Santa Rosa, Parque São José, Planalto Ayrton Senna, Prefeito José Walter e Vila Manoel Sátiro. Foram 118 crimes no ano passado e 104, em 2023. Um aumento de 13%

Na AIS 8, que reúne os bairros Barra do Ceará, Cristo Redentor, Floresta, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Pirambu e Vila Velha, foram registrados 110 homicídios no ano passado. Em 2023, foram 66, representando uma alta de 66,67% no número de crimes. Ao todo, o Ceará fechou o ano de 2024 com alta de 10% em comparação a 2023. Foram 3.272 crimes contra 2.970 no ano anterior.