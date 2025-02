Voluntários constroem gatil para cuidar de animais abandonados no Parque Rachel de Queiroz

Foto: FÁBIO LIMA NO Brasil, cerca de 10 milhões de gatos vivem em situação de abandono

Moradores do entorno do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, construíram um gatil para cuidar dois mais de 40 gatos abandonados na Praça Jonas Gomes de Freitas, também conhecida como Praça do North Shopping ou Praça dos Gatos.

No local, os animais são acolhidos diariamente por poucos moradores voluntários, que enfrentam dificuldades para manter os cuidados dos felinos. Sob os olhares atentos da dona Cleide Marques, uma aposentada de 80 anos, o espaço, construído pelos próprios moradores, é usado como refúgio pelos gatos abandonados por ali.



No Brasil, cerca de 10 milhões de gatos vivem em situação de abandono. Os dados são do último levantamento realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), publicado em 2022. Ao todo, estima-se que o país tenha 30 milhões de animais em situação de rua.

De acordo com dados da Coordenadoria Especial de Proteção e Bem-Estar Animal (Coepa), Fortaleza possui 234.505 gatos e 287.577 cães com tutores cadastrados.

Ao todo, 152 protetores independentes estão cadastrados no sistema de agendamento para receberem vagas para a castração de animais em pontos de abandono ou que estão em lares temporários.

Em nota, a Coepa informa que, desde junho de 2018, cerca de 80 mil animais já foram cadastrados nas unidades itinerantes do Vetmóvel e da Clínica Veterinária de Fortaleza - Jacó.

O cenário de abandono propicia o aumento de uma série de problemáticas socioambientais, como: acidentes de trânsito com a fauna, poluição, maus-tratos e agressões; além do crescimento da notificação de doenças transmitidas por esses animais.

Até o fim de 2024, o Ceará registrou 84.636 notificações de casos e acidentes que podem levar ao desenvolvimento de doenças antropozoonóticas, entre elas: raiva, leishmaniose, melioidose e leptospirose. Os dados foram divulgados na Planilha de Notificação Semanal, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (Sesa).

Para atender às demandas de cuidados dos gatos abandonados na Praça do North Shopping, foram construídas seis casas para abrigar os felinos, além do gatil. Segundo a aposentada, duas dessas casas foram furtadas ainda no mesmo dia da instalação, restando apenas quatro. A solução foi improvisar os abrigos. “No banco, tem umas casinhas que a gente faz, de papelão. Eu cubro com uma portinha”, explica.



Os voluntários constroem casas para os gatos utilizando materiais recicláveis Crédito: FÁBIO LIMA

A praça faz parte do trecho 5 do Parque Rachel de Queiroz, do Riacho Alagadiço, e o espaço está sob cuidados do North Shopping, instituição privada responsável por realizar a manutenção do local.

O abandono de cães e gatos pode ser considerado maus-tratos, crime previsto na Lei Federal nº 9.605/98, com pena de reclusão, de 2 a 5 anos, além de multa e proibição da guarda.

Uma rotina dedicada aos cuidados dos animais

Antes da construção do gatil, Dona Cleide revela que, diariamente, encontrava cerca de três ou quatro gatos mortos na praça. “O pessoal passava por cima, de bicicleta; jogavam pedra e até matavam. Matavam quase todos os gatos pequenos”, conta.





A ração utilizada para a alimentação dos animais é doada pelos próprios voluntários, que comparecem diariamente para cuidar dos felinos Crédito: FÁBIO LIMA

Há 12 anos, a aposentada dedica seus dias aos cuidados dos gatos na praça. A rotina começa cedo e exige dedicação. Pela manhã, por volta das 6h, uma das voluntárias comparece ao gatil para higienizar o local. Dona Cleide chega em seguida, juntando-se ao ritual de limpeza e alimentação.

Durante a tarde, a aposentada vai sozinha. As atividades são as mesmas: alimentar, cuidar dos animais, administrar medicamentos. As responsabilidades também incluem a castração dos bichanos, ação que demanda o empenho e o deslocamento dos voluntários.

“Todas são castradas, tanto os gatos quanto as gatas. A gente leva lá para o castramóvel e lá eles castram.”, conta. Abrindo mão de passeios e utilizando os próprios recursos financeiros, a mulher revela as dificuldades de manter a atenção aos animais. “Eu queria que as pessoas tivessem consciência de não jogar os bichinhos aqui, porque eu sou só. Sou eu à tarde e a Adriana de manhã”, pede.

A modesta equipe de protetores, composta por três voluntários à frente das demandas, mantém os cuidados dos gatos com a ajuda de poucos doadores, revelando que são raras as pessoas que se interessam em adotar.

“O pessoal não tem respeito, não tem amor. Pega os bichinhos, mas, por que cria, se não gosta? Aí joga como se a gente tivesse obrigação de cuidar”, relata.

A protetora agradece pela oportunidade de conseguir contribuir para a causa animal junto com ao pequeno grupo de voluntários. “A gente vai revezando os cuidados. Quando um não pode, avisa. Graças a Deus, nós somos muito unidos e tratamos os bichinhos com amor. A gente divide as despesas”, reconhece.



Como ajudar?

Os interessados podem contribuir doando remédios, rações, caixa de areia e outros itens para o cuidado de gatos.

As doações podem ser encaminhadas para as voluntárias que atuam no gatil da Praça Jonas Gomes de Freitas, localizada na rua Braz de Francesco, S/N - Presidente Kennedy, em Fortaleza, das 6h30min às 18h.

Denúncias de abandono

Denúncias de abandono de animais devem ser encaminhadas para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), pelo número 181; para o Batalhão da Polícia do Meio Ambiente (BPMA), por meio do telefone 190; e para a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), telefone 156.

Protetores que supervisionam pontos de abandono em suas comunidades podem entrar em contato com a Coepa ((85) 2018 0261) e agendar uma visita técnica para articular o atendimento veterinário aos cães e gatos que habitam o local. As visitas também contribuem para o mapeamento da quantidade de cães e gatos vivendo em situação de abandono.



Doações

Remédios, rações, caixa de areia e outros itens podem ser doados aos voluntários, das 6h30min às 18h, na Praça Jonas Gomes de Freitas (rua Braz de Francesco, s/n - Presidente Kennedy)