SSPDS anuncia troca do comando-geral da Polícia Militar do Ceará

O coronel Sinval Sampaio é o novo comandante da Polícia Militar do Ceará (PM-CE). O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira, 3, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Ele assume o cargo no lugar do coronel Klênio Sávyo, que estava à frente da corporação desde janeiro de 2023.



Sinval Sampaio até então era comandante do 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM/Região Metropolitana de Fortaleza). Conforme divulgado pela SSPDS, o novo comandante-geral está na PM desde 1994, chegando ao cargo de coronel no ano passado.



Ele é bacharel em Segurança Pública pela Academia General Facó e bacharel em Direito pela Universidade Cruzeiro do Sul, assim como tem especializações em Ciências Jurídicas (Universidade Cruzeiro do Sul) e em Políticas Públicas para Cidades Inteligentes (Universidade de São Paulo).



Sinval Sampaio teve passagens como comandante pelo Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), do 1º Comando Regional de Polícia Militar (Comando de Policiamento da Capital) e do então Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio).

Ele também foi chefe da Assessoria de Inteligência (Asint) da PMCE, atuou na Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e integrou o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) do CPChoque e a antiga 1ª Companhia do 5º Batalhão (Aldeota).



“A SSPDS agradece ao coronel Klênio Sávyo pelo trabalho realizado, pela dedicação e empenho em prol dos policiais militares e da segurança da população, e deseja sucesso na missão ao novo comandante”, afirmou em nota a SSPDS.



Comandantes ficam em média dois anos no cargo

A saída do coronel Klênio Sávyo do comando-geral da PM se dá após pouco mais de dois anos. Tem sido essa a média de permanência no cargo nos últimos anos. Antes de Klênio Sávyo, o comandante da PM, o coronel Márcio Oliveira, passou quase dois anos e três meses à frente da corporação.

Relembre quem foram os últimos comandantes da PM-CE e a data em que assumiram a posição:



Fevereiro de 2011 — coronel Werisleik Pontes Matias

Setembro de 2013 — coronel Lauro Prado

Janeiro de 2015 — coronel Giovani Pinheiro da Silva

Fevereiro de 2017 — coronel Ronaldo Mota Viana

Fevereiro de 2019 — coronel Alexandre Ávila

Setembro de 2020 — coronel Márcio Oliveira

Janeiro de 2023 — coronel Kleio Sávyo

Fevereiro de 2025 — coronel Sinval Sampaio



