Evandro: 254 guardas municipais serão convocados de imediato

Foto: JÚLIO CAESAR Evandro Leitão (PT), prefeito de Fortaleza, em visita ao O POVO

Os 508 guardas municipais que foram nomeados em dezembro de 2024 em Fortaleza vão ser convocados em duas etapas. Conforme informações divulgadas ontem, 4, pelo prefeito Evandro Leitão (PT) em visita ao O POVO, 254 servidores serão chamados "imediatamente" e 254 serão convocados no início de 2026.

Na manhã de ontem o gestor concedeu entrevista ao programa O POVO no Rádio, na O POVO CBN, onde chegou a informar a possibilidade de reduzir o chamamento, antes previsto para ocorrer em três fases. Pela tarde ele realizou uma reunião no Paço Municipal e definiu o novo cronograma.

Participaram do momento, entre outros, a inspetora Cristiane Fernandes, diretora-geral da Guarda Municipal de Fortaleza, e o coronel da Polícia Militar Márcio Oliveira, que chefia a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

"Estamos reduzindo o prazo de convocação de três para duas turmas, com a convocação imediata de 254 agentes. A convocação da segunda turma, prevista para o início de 2026, chamará outros 254 guardas, totalizando os 508 restantes do certame. Contem conosco para fazermos de Fortaleza uma cidade cada vez mais protegida", frisou em comunicado nas redes sociais.

Os servidores foram nomeados em dezembro do ano passado ainda na gestão de José Sarto (PDT). Porém, ao ocupar o cargo, Evandro desfez o ato alegando que o chamamento não foi realizado de forma adequada. Ele chegou a remanejar convocações para três etapas, com a primeira contemplando 160 profissionais e prevista para o dia 1° de fevereiro, mas em nova avaliação resolveu reduzir as fases e acelerar o processo.

Além dos profissionais, a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) vai ganhar pelotões, implantados nas 12 regionais da Capital, iniciativa que foi uma das promessas do gestor municipal durante as eleições. Em entrevista à rádio O POVO CBN na manhã dessa terça-feira, 4, Evandro informou que instalações devem acontecer no período entre 90 a 120 dias.

"Nós temos um plano onde iremos implantar entre 90 a 120 dias. Estamos fazendo parceiras para aquisição de veículos e armas, para que a gente possa implantar os 12 pelotões da Guarda Municipal nas regionais", disse.

Reforço da atuação da guarda municipal integra uma série de ações para minimizar os efeitos do cenário da violência em Fortaleza, que em 2024 registrou aumento de 13% no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Índice soma casos de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Ainda durante entrevista à rádio O POVO CBN na manhã de ontem, o gestor fez uma leitura desse cenário e disse acreditar que "não tem ninguém satisfeito com a segurança" na Cidade. Para o gestor, o Governo Federal deve criar e implantar um novo plano de segurança pública para o País. "Tem que liderar um grande movimento e alinhado com governos do estaduais e municipais", afirmou.

Evandro citou também a insatisfação do governador Elmano de Freitas (PT) com a segurança pública do Estado. Durante abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), na segunda-feira passada, 3, Elmano afirmou que o balanço é "muito positivo", embora ainda tenha "desafios muito importantes". "Um deles é o da segurança pública, que eu ainda estou muito insatisfeito com os resultados que nós alcançamos", concluiu Elmano. (Colaboraram Beatriz Cavalcante e Mirla Nobre)