Obras paralisadas do IJF serão retomadas a partir da próxima semana, diz prefeito de Fortaleza

Foto: FERNANDA BARROS IJF recebeu R$ 25,6 milhões do governo federal para arcar com dívidas em dezembro

As obras paralisadas no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, deverão ser retomadas na próxima semana. A expectativa é de que a partir da próxima quarta-feira, 12, as intervenções continuem a partir do quinto andar da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade hospitalar.

As informações foram divulgadas pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 4. “Vamos voltar à obra do IJF, que está parada, do quinto andar da UTI”, disse o gestor municipal.

A retomada das atividades na unidade está inserida em um plano da gestão municipal para retornar às obras paralisadas na Capital. Segundo Evandro, foi herdado da gestão anterior, gerida pelo ex-prefeito José Sarto (PDT), 90% das obras paralisadas em Fortaleza.

Além do IJF, outros equipamentos que estão com obras paralisadas, como areninhas, devem ter os trabalhos retomados na próxima semana. O gestor não detalhou quais unidades devem ter ações retomadas na Capital.

Umas das obras que tiveram a promessa de ser entregues no fim do ano passado foi da avenida Heráclito Graça. Segundo Evandro, a previsão de entrega está prevista para o dia 30 de abril.

A obra foi iniciada na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT) e deveria ter sido finalizada no fim de 2024, mas teve a entrega adiada e ficou a cargo da gestão Evandro Leitão (PT), iniciada em janeiro.



Alerta

Conforme O POVO noticiou, o secretário da Infraestrutura, André Daher, afirmou que a obra na Heráclito Graça não deve acabar com os alagamentos em casos de chuvas

mais intensas