Ceará tem redução de 5,3% no número de crimes violentos em janeiro de 2025

O Ceará registrou redução de 5,3% no número de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) em janeiro de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram contabilizados 269 crimes no primeiro mês deste ano enquanto, em 2024, foram 284 casos.

O primeiro balanço de 2025 foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 6, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Os CVLIs somam crimes de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A redução também foi evidenciada em Fortaleza, que apresentou queda de 16,5% nos crimes violentos. Em janeiro do ano passado, a Capital teve 79 casos, 13 mortes a menos que neste ano. No mês passado, duas das 10 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais Fortaleza é dividida pela SSPDS não apresentaram nenhum homicídio em janeiro. São elas: a AIS 1 (onde ficam bairros como Vicente Pinzón, Praia de Iracema e Aldeota) e a AIS 10 (onde estão bairros como Dionísio Torres, São João João do Tauape e Praia do Futuro).

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) também apresentou diminuição nos casos. Foram 64 crimes violentos em janeiro de 2025, contra 65 no primeiro mês do ano passado, registrando redução de 1,5%. Os dois maiores municípios da Grande Fortaleza, Caucaia e Maracanaú, computaram, respectivamente, 16 e 13 assassinatos. Em janeiro de 2024, Caucaia havia registrado 23 homicídios e Maracanaú, 10.

Nos municípios da região Sul do Estado, observou-se uma queda de 17,2%, totalizando 53 ocorrências. Em comparação com janeiro do ano anterior, houve uma redução de 11 casos: naquele mês foram registradas 64 mortes violentas na mesma área. Em Juazeiro do Norte, no Cariri Cearense, por exemplo, a diminuição foi de 50%: ocorreram três homicídios em janeiro deste e seis em janeiro do ano passado.

No Interior Norte, porém, houve aumento no número de CVLIs. Em janeiro último, 86 assassinatos ocorreram nos municípios dessa região do Estado, enquanto, em janeiro de 2024, haviam sido 64 crimes — aumento de 34,37%. Contribuíram para essa marca os números da AIS 17, região onde estão localizados 19 municípios, incluindo Itapipoca, Itarema e Jijoca de Jericoacoara. Foram 33 assassinatos na AIS 17 no mês passado. Somente em Uruburetama, foram seis assassinatos, incluindo quatro ocorridos em um curto intervalo de tempo em 25 de janeiro.

Conforme afirmou o secretário da SSPDS, Roberto Sá, a Segurança Pública é um desafio no Estado, assim como no País. Ele afirma que o resultado positivo do primeiro mês representa a integração entre os órgãos e aplicação de estratégias focadas em gestão, assim como o trabalho dos agentes e investimentos do Estado. "Nós conseguimos reduzir progressivamente esses indicadores e assim trazer cada vez mais paz e tranquilidade para a nossa sociedade", disse o secretário.

A redução do número de mortes violentas em janeiro vem após o Estado terminar o ano de 2024 com aumento de 10,16% no número de homicídios em comparação ao período anterior. O resultado levou o Ceará a ter a segunda maior taxa de assassinatos do País no ano passado, conforme dados enviados pelas próprias secretarias estaduais de segurança e compilados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Foram 3.272 crimes violentos contra 2.970, sendo a primeira vez, em três anos, que o Estado teve alta nos casos.