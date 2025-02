Data de entrega e horário em dias de jogos no Castelão

O secretário Hélio Winston esclarece que a construção do ramal Castelão deve ser iniciada no segundo semestre de 2025 e tem um prazo de 24 meses para conclusão.

Segundo ele, a etapa inicial do planejamento já foi concluída e agora será iniciada a elaboração do projeto básico, com previsão de conclusão em aproximadamente 45 dias. Em até 60 dias, esse edital será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado (PGE), que ficará responsável pelo processo de licitação.

"Dessa forma, o edital deverá estar na PGE até abril. Após o envio, a PGE conduzirá o processo licitatório, que normalmente leva cerca de 90 dias. Considerando esse prazo, a expectativa é que o contrato seja assinado até outubro", aponta.

Questionado se a obra do VLT Aeroporto-Castelão será entregue a tempo da Copa do Mundo Feminina, prevista para junho de 2027, o secretário afirmou que "esse é o objetivo". "Tudo depende do processo licitatório. Se houver recursos ou intercorrências, pode haver atrasos".

O secretário de Infraestrutura ainda explicou que a ideia é que, em dias de eventos esportivos no Castelão, o horário de operação do VLT seja estendido. Atualmente, o Metrofor opera em horários fixos, iniciando às 5h30min e seguindo até às 23h15min, com horário de encerramento a depender da linha.

Vale destacar que a área deve receber outro projeto voltado para a mobilidade. No evento, o governador Elmano de Freitas (PT) relembrou a promessa de campanha do prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), que anunciou a possibilidade de um novo terminal rodoviário, em menor escala, na área.

Além disso, o prazo para entrega da Estação Aeroporto foi alterado. Atualmente, o Metrô de Fortaleza conta com duas obras em andamento: o Ramal Aeroporto e da Linha Leste.

A estação Aeroporto VLT de Fortaleza, na avenida Carlos Jereissati, bairro Serrinha, tinha prazo de entrega inicial para 2022, depois para dezembro de 2024.

Nessa quinta-feira, 6, o Governo do Estado ressaltou que a obra seria entregue até o fim de 2025. O ramal se liga a Linha Nordeste (Parangaba-Mucuripe)

Já as obras da 1° fase da Linha Leste, que liga o Centro ao Papicu, deve ser concluída entre o fim de 2027 e início de 2028.

A obra vai receber injeção de R$ 2,1 bilhões correspondentes a recursos do Novo PAC Seleções.