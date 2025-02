Empresas são contratadas por R$ 5,34 milhões para retomar obras da praça no Dragão do Mar

Foto: Samuel Setubal OBRAS na praça Almirante Saldanha tiveram início em julho de 2024

Um consórcio das empresas Lumali Engenharia Ltda e Diógenes Moreira Engenharia Ltda será responsável por retomar as obras da praça Almirante Saldanha, localizada na frente do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

O contrato firmado entre o consórcio das duas empresas e a Superintendência de Obras Públicas (SOP) estabelece o valor de R$ 5.341.419,34 para finalizar as intervenções do local.

Conforme a pasta, as obras serão retomadas ainda na primeira quinzena de fevereiro. Elas estavam paradas desde dezembro de 2024, quando o contrato entre o órgão e a empresa Cetus Construtora foi encerrado.

Isso ocorreu “após avaliações sobre o andamento do cronograma de execução do projeto de reforma”, de acordo com o Governo do Estado.

Apenas 12% da obra foi realizada pela primeira construtora responsável. Os trabalhos, iniciados em julho de 2024, incluíram demolição, remoção de entulhos e instalação dos sistemas de drenagens. Isso constituiu na primeira etapa da obra.

A revitalização ainda prevê a conformação e compactação do piso e instalações elétricas, concretagem do novo piso, instalação de lixeiras, bancos e luminárias, além da pintura do meio-fio.

A partir da retomada dos trabalhos, a SOP estima que a obra seja concluída até o fim deste ano.



As obras são uma parceria entre a SOP e a Secretaria de Cultura do Estado (Secult). Durante as intervenções, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura ainda pode ser acessado pelos seguintes locais:

Rampa do mural de Aldemir Martins, com entrada pela av. Pessoa Anta;

Entrada dos museus, pela av. Presidente Castelo Branco;

Rua José Avelino, na altura do Espaço Rogaciano Leite Filho;

Rua Almirante Tamandaré (na altura do antigo Chopp do Bixiga).

Durante as chuvas fortes registradas no dia 15 de janeiro, os tapumes que protegiam o canteiro de obras caíram. A região sofreu com um grande alagamento das vias do entorno. Segundo a superintendência, os tapumes foram recolocados.

A obra na praça contempla uma área total de 24.065,42m², compreendida entre a Avenida Almirante Jaceguai, trechos da Rua José Avelino, da Avenida Almirante Barroso (av. Pessoa Anta) e da rua Boris.

De responsabilidade da prefeitura de Fortaleza, o espaço foi cedido ao governo do Estado para que a obra pudesse ser realizada em âmbito estadual. A cessão foi realizada em 26 de dezembro de 2023.

Os problemas estruturais da praça chamavam atenção de quem passava pela região. A má iluminação, calçadas e mobiliário urbano quebrados eram tema de reclamação constante dos frequentadores do entorno.