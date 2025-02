Escolas rurais, indígenas e quilombolas recebem projeto do Unicef

Foto: Kaio Pimentel Escolas indígenas como Aba Tapeba e Cacique Antônio Ferreira da Silva, e a quilombola Yara Guerra Silva fizeram apresentações culturais

As escolas públicas da zona rural, indígena e quilombola de Caucaia recebem o projeto "Água, Saneamento e Higiene" com o objetivo de melhorar as condições de saúde em localidades carentes. Das 54 escolas previstas, somente 35 serão selecionadas. As matrículas para as unidades de ensino interessadas ocorrerão entre 20 de fevereiro e 20 de março, já o resultado será divulgado no dia 1º de abril.

O início das intervenções será no segundo semestre de 2025 em 15 escolas e as outras 20 escolas em 2026. O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) é responsável pelo lançamento da parceria com a Prefeitura de Caucaia e com a Aegea, empresa privada especialista em saneamento.

As etapas são: inscrição, diagnóstico, captação, oficinas, capacitação em tecnologias, workshop de projetos, concurso de projetos e acompanhamento da execução. O prefeito de Caucaia, Naumi Amorim (PSD), afirmou que muitas escolas não têm o saneamento básico na região, afetando a educação que, segundo ele, está muito baixo.

Rui Aguiar, coordenador do escritório do Unicef em Fortaleza, alegou que a escolha da cidade se deu por conta da densidade de populações indígenas, quilombolas e rurais vivendo na área. A seleção para as escolas contempladas deverá seguir os critérios de vulnerabilidade e grau de elaboração do plano.