Sistema de metas na segurança pública recebe ajustes finais

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO POSSE do novo comando da PM-CE

Está em andamento o projeto-piloto do sistema de metas visando a redução dos índices de criminalidade no Ceará, afirmou Roberto Sá, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A declaração foi feita na noite desta quinta-feira, 6, durante a cerimônia de troca do comandante da Polícia Militar do Estado (PM-CE), realizada no Quartel do Comando Geral da corporação.

O secretário, porém, não informou o que já está previsto no projeto e quando ele será lançado, o que só seria possível, conforme disse, após aprovação do governador Elmano de Freitas (PT). "Os batalhões, delegacias e unidades já estão trabalhando com a metodologia de gestão por resultado, no sentido de nós termos uma metodologia, um sistema em que a gente possa monitorar cada município, cada bairro, cada logradouro, cada rua para verificar onde o crime está acontecendo, como podemos melhorar a prevenção e, caso a prevenção não seja suficiente, como reprimir, imediatamente, de forma qualificada, encontrando os criminosos e entregando a justiça".

Em seu discurso durante a troca do Comando, o governador voltou a dizer que os índices de violência estão "distantes do que nós queremos", mas demonstrou confiança nos integrantes da PM-CE para enfrentar o desafio, ressaltando, por outro lado, a necessidade de "decisão política" para que a questão seja solucionada. "Nós precisamos de decisão política no Congresso, nós precisamos de decisão política no Judiciário, nós precisamos de decisão política no Ministério Público e nós precisamos de decisão política nos executivos, da Presidência da República e nos Governos Estaduais. Vossas excelências podem saber que este governador tem decisão política de enfrentar o crime até o que for necessário fazer para derrotá-lo".

O coronel Sinval Sampaio, por sua vez, afirmou que, entre suas prioridades, está a valorização do policial militar.