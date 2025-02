VLT entre Aeroporto e Castelão passará por cinco bairros

Foto: Samuel Setubal TRECHO terá 5,1 quilômetros de extensão, com as estações Centro Espiritual Uirapuru (CEU) e Castelão

O Governo do Ceará anunciou nessa quinta-feira, 6, a implantação de um novo trecho do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), ligando o Aeroporto Internacional Pinto Martins e a Arena Castelão, em Fortaleza. Trecho terá 5,1 quilômetros (km) de extensão, com duas novas estações — Centro Espiritual Uirapuru (CEU) e Castelão

O novo trecho do VLT terá capacidade para transportar até 35.640 pessoas por dia, com dois veículos em circulação, cada um comportando aproximadamente 360 passageiros por viagem. O tempo estimado para percorrer todo o trajeto será de 12 minutos.

O percurso abrangerá cinco bairros: Serrinha, Dias Macedo, Boa Vista, Castelão e Passaré. Segundo o Governo, o investimento previsto para a obra é de R$ 181 milhões.

A obra foi anunciada em evento realizado na Superintendência de Obras Públicas, no bairro Castelão, em Fortaleza. Conforme o governador Elmano de Freitas (PT), as duas novas estações se destacam por atender eventos religiosos, como o Halleluya, e os eventos esportivos e culturais na Arena Castelão.

"Este projeto representa um grande avanço para a mobilidade urbana, pois permitirá que turistas hospedados na Beira Mar, por exemplo, cheguem diretamente ao Castelão para assistir a um show ou a um jogo. Isso será fundamental para fortalecer o turismo esportivo", afirmou.

"Também pensando no dia a dia do cidadão que mora nessa região e trabalha na Aldeota, por exemplo. Ele poderá deixar o carro estacionado aqui, pegar o metrô e chegar ao trabalho com muito mais comodidade, sem enfrentar o trânsito e as dificuldades diárias do deslocamento", acrescentou.

O percurso combina trechos elevados e nivelados ao chão para melhor adaptação ao fluxo da cidade. O trajeto do VLT se inicia na avenida Carlos Jereissati, próximo ao aeroporto, com um trecho elevado de 2,73 km até o viaduto sobre a avenida Alberto Craveiro, onde passará em elevado por cima da estrutura.

A partir do viaduto, o percurso segue por 2,37 km ao longo da avenida Alberto Craveiro, começando em rampa e depois nivelando com a via. As estações contarão com passarelas para facilitar o acesso ao Castelão e ao Centro de Formação Olímpica (CFO).

Durante apresentação do projeto, Elmano de Freitas informou que não haverá necessidade de desapropriações.

Conforme o secretário da Infraestrutura do Estado (Seinfra), Hélio Wiston, o projeto tem como proposta causar o mínimo de interferência. "Na avenida Carlos Jereissati, por exemplo, não haverá impacto, pois o trecho será todo elevado. Na avenida Alberto Craveiro, haverá algumas interferências, mas serão mínimas. O trecho nivelado passará pelo canteiro central da avenida, que comporta muito bem o VLT", disse.

Segundo ele, diálogos já estão sendo feitos com a Prefeitura de Fortaleza e a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para alinhar os detalhes.