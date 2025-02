Há 20 anos sem reformas, Igreja do Rosário segue sem perspectiva de restauro

Em Fortaleza, um dos templos que mais preocupa quanto aos danos em sua estrutura é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada na Praça General Tibúrcio, no centro. O templo é o mais antigo da Capital, construído em 1753.



No local, é possível notar pichações, portas enferrujadas, janelas quebradas, mau cheiro, infiltrações, umidade e rachaduras por toda a estrutura de estilo barroco. O templo é administrado pela Arquidiocese de Fortaleza.

O estado de conservação dos prédios históricos ganhou novo destaque na última quarta-feira, 5, após o desabamento do teto da Igreja de São Francisco de Assis, localizada em Salvador (BA). Na ocasião, uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas.

Igreja de São Francisco de Assis é um dos principais pontos de visitação de Salvador Crédito: André Bloc

De acordo com o Decreto-Lei em vigor desde 1937, que estabelece as diretrizes para a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, a responsabilidade pela manutenção e conservação do bem protegido é do seu proprietário.

“Porém, no caso de templos religiosos, muitas vezes a Diocese não dispõe de recursos suficientes para cobrir sozinha todas as etapas de manutenção e restauração”, comenta Esequiel Mesquita, especialista em Patrimônio Cultural e professor do Instituto de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Um dos entraves para a falta de manutenção preventiva na Igreja do Rosário, em Fortaleza, é a brecha na lei de fiscalização de edificações (9.913/2012), que fiscaliza a integridade de edificações e equipamentos em Fortaleza.

“A lei de inspeção de construção é mais focada em materiais modernos, enquanto igrejas antigas exigem regulamentações próprias para garantir sua preservação adequada”, explica Esequiel.

Além disso, por ser tombada como patrimônio histórico pelo Estado, qualquer reforma ou restauração da Igreja do Rosário deve ser autorizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

Em nota, a Secult informou que recebeu, em agosto de 2023, um pedido da Mitra Diocesana de Fortaleza para auxílio na restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. No entanto, a solicitação não apresentava informações técnicas essenciais. Em outubro, arquitetos contratados pela Diocese foram recebidos pela Secretaria para orientações sobre a intervenção.

Já em abril de 2024, um novo projeto detalhado foi enviado e, após análise técnica, a proposta de realização das ações de restauro e manutenção foi aprovado em julho. No entanto, a Secult informa que até o momento, não possui previsão para o investimento, destacando que a manutenção de bens tombados de propriedade privada é responsabilidade dos proprietários.

Assim, em agosto de 2022, a Arquidiocese de Fortaleza encaminhou uma Carta de Restauração à Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE), para solicitar autorização para as obras e financiamento para a obra. Contudo, na época, a Secult informou que o documento com o pedido não estava completo e carecia de informações necessárias.

Em julho de 2024, a Arquidiocese de Fortaleza anunciou então que havia contratado dois arquitetos especializados para elaborar um projeto detalhado de reforma, com o objetivo de preservar a integridade da igreja. O novo pedido de auxílio financeiro foi protocolado na Secult em abril de 2024, que analisará o pedido.

O POVO entrou em contato com a Arquidiocese de Fortaleza para obter esclarecimentos sobre o andamento do processo de restauração. A matéria será atualizada quando houver retorno.

Veja a íntegra da nota da Secult sobre o assunto:

A Secult informou que recebeu, em agosto de 2023, o pedido da Mitra Diocesana de Fortaleza para auxílio na realização de intervenções na Igreja de Nossa Senhora do Rosário por meio do Ministério Público do Ceará (MP-CE).

Naquele momento, o pedido não apresentava as informações necessárias para que a Secretaria se pronunciasse sobre a solicitação, como o projeto de restauro e especificação das atividades a serem realizadas, dentre outros itens.

Em outubro de 2023, os arquitetos contratados pela Diocese e responsáveis pela elaboração do projeto de restauro e reforma da Igreja foram recebidos pela Secretaria para orientações sobre a intervenção na Igreja.

Um novo projeto com o detalhamento sobre a obra foi encaminhado para esta Secretaria, em abril de 2024, e teve a proposta de realização das ações de restauro e manutenção deferida, em julho de 2024, após análise técnica pela Coordenadoria de Patrimônio e Memória.

Esta análise é necessária, pois a Igreja é tombada pelo Governo do Ceará. A Secult Ceará, até o momento, não possui previsão para este investimento. Ressalta-se que, conforme a legislação estadual, compete aos proprietários a manutenção e o restauro de bens tombados de propriedade privada.

Moradores de rua vivem no entorno da primeira igreja de Fortaleza



O POVO visitou a unidade religiosa nesta sexta-feira, dia 7, e a encontrou fechada. Coincidentemente, a abertura do Ano Jubilar nas Regiões Episcopais ocorre no mesmo dia. Isso impossibilitou a visita ao interior da Igreja.

Durante toda a manhã, os católicos encontraram a Igreja trancada. Um deles foi o servidor público Júlio César, de 63 anos, que costuma comparecer todos os dias porque gosta de rezar no espaço e porque trabalha no entorno. Em conversa, ele elogia o fato de ser todo feito de madeira, inclusive o piso interno. No entanto, ele considera o local abandonado e fedorento, segundo Júlio, quem mora nas ruas se suja.

“O grafite está por toda parte, feito por vândalos. Eles nem respeitam o ambiente. "As pessoas fazem todo tipo de coisa aqui", lamenta o funcionário público, apontando para as portas mal acabadas e enferrujadas. Ela acredita que o problema está apenas na localização. Uma vez dentro da Igreja, é considerado seguro e confortável.

Como ressalta o professor da UFC Esequiel Mesquita, a reabilitação da Igreja do Rosário deve contemplar a recuperação integral da estrutura. “Incluindo alvenaria, cobertura, pisos, fachadas e fundações, além da implantação de sistemas de drenagem e instalações elétricas”, comenta.

Restauração do patrimônio no Ceará

Na esfera federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deve destinar R$ 771 milhões do Novo PAC para 249 ações de preservação do patrimônio cultural no Brasil. Desse total, R$ 730 milhões serão destinados à restauração, requalificação e recuperação de bens culturais, e R$ 41 milhões à contratação de projetos para planejamento de ações.

No total, estão previstas 144 obras de restauração no Brasil. No Ceará, cinco estão em andamento ou previstas: em Aracati, a restauração do Museu Jaguaribano (projeto em elaboração); e em Sobral, a restauração da Igreja das Dores, do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, do Museu Dom José e do Teatro (todos em andamento).

Das 800 inscrições para projetos de preservação do patrimônio cultural, 105 foram selecionadas para arquitetura e engenharia. No Ceará, quatro projetos foram aprovados: a restauração do Teatro José de Alencar, em Fortaleza; a criação do Museu da Festa do Pau da Bandeira em Barbalha; a estruturação dos sítios arqueológicos da Pedra da Andorinha, em Sobral; e a restauração do Conjunto de Edifícios Culturais, em Viçosa do Ceará.



Jubileu 2025



Região de San José



Paróquia São José – Catedral, Centro, Fortaleza (7/2)

10h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

10h às 12h – Confissões

12h – Missa

15h às 17h – Confissões

15h – Terço da Misericórdia com veneração à relíquia da Santa Cruz

17h – Terço Mariano

17h30 – Missa

Santuário Sagrado Coração de Jesus, Centro, Fortaleza (7/2)

7h – Missa

8h às 10h – Confissão

14h às 16h – Confissão

15h – Adoração

15h05 – Hora Santa

15h45 – Bênção do Santíssimo Sacramento

16h – Missa

Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Fátima, Fortaleza (7/2)

6h30 – Missa

9h – Reza do Terço Mariano

12h – Missa

15h – Adoração ao Santíssimo Sacramento

15h30 – Confissões 16h –

Celebração da Reconciliação 17h

– Missa

Paróquia São Benedito e Nossa Senhora do Patrocínio – Santuário Arquidiocesano da Adoração, Centro, Fortaleza

Romaria das Comunicações (15 e 16/2)

15/2 – 8h30 às 17h – Oficina – Comunicando Esperança com Padre Zezinho (participação virtual), Padre Josileudo Queiroz, Frei Wilter Malveira, OFMCap e Laércio Peixoto

16/2 – 8h às 11h, Missa e mesa redonda

Região Nossa Senhora da Conceição

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Messejana, Fortaleza (7/2)

18h00 – Procissão saindo da Catedral do Campo Pastoral Nossa Senhora do Brasil, Messejana, até a Catedral da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, com Missa e Adoração ao Santíssimo Sacramento com bênção

Região de Bom Jesus dos Aflitos

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos, Parangaba, Fortaleza (9/2)

8h30 – Missa

na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Montese, Fortaleza (12/2)

6h30 – Missa

9h30 às 11h30 – Confissões

12h00 – Missa

13h30 às 15h45 – Recitação do Terço Mariano e Ofício da Imaculada Conceição 15h30

às 18h00 – Confissões

16h00 às 18h00 – Tarde Mariana

18h30 – Novena Perpétua a Nossa Senhora Aparecida 19h00

– Missa de Abertura do Ano Jubilar, presidida pelo vigário episcopal, Pe. Leonardo Bezerra

Região Nossa Senhora da Assunção

Paróquia Nossa Senhora da Assunção, Vila Velha, Fortaleza (7/2)

17h00 – Missa

na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Conjunto Ceará, Fortaleza (7/2)

9h – Exposição e Adoração ao Santíssimo Sacramento

11h – Celebração Eucarística

15h – Exposição do Santíssimo Sacramento e Rosário da Misericórdia, Adoração em silêncio

17h – Adoração Solene

18h40 – Bênção Solene do Santíssimo Sacramento

19h – Missa

Região da Sagrada Família

Paróquia Nossa Senhora da Penha, Centro, Maranguape (7/2)

18h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

19h – Missa

Após a celebração, no Centro Pastoral (Rua José Vieira, 352, Centro, Maranguape) haverá uma romaria à Igreja Matriz

Região Nossa Senhora dos Prazeres

Paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, Centro, Caucaia (15/2)

15h00 – Exposição do Santíssimo Sacramento, Rosário da Misericórdia e confissões

18h00 – Hora Santa

19h00 – Missa

Região de São Francisco das Chagas

Santuário-Basílica de São Francisco das Chagas, Centro, Canindé (7/2)

7h30 às 11h e 14h30 às 17h – Confissões

17h – Hora Santa e Adoração Eucarística

18h – Missa

São Pedro e Região de São Paulo

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Centro, Cascavel (7/2)

18h00 – Ofício da Imaculada Conceição, seguido de exposição do Santíssimo Sacramento até às 18h00.

Confissões durante todo o dia

19h00 – Missa

Santuário do Menino Jesus de Praga, Centro, Chorozinho (8/2)

15h00 – Exposição do Santíssimo Sacramento para Adoração, Hora Média, Terço da Misericórdia e Confissão

17h30 – Bênção do Santíssimo Sacramento

18h00 – Missa (Os atos litúrgicos ocorrerão na Catedral Santa Terezinha do Menino Jesus)

Região de Nossa Senhora da Palma

Paróquia Nossa Senhora da Palma, Centro, Baturité (7/2)

19h – Missa na Praça Principal da

Paróquia de São Pedro, Barreira (7/2)

19h – Missa na Praça Matriz da

Paróquia São Francisco de Paula, Centro, Aratuba (7/2)

18h50 – Bênção das velas

19h00 – Missa e Entronização do símbolo do ano jubilar

20h00 – Adoração e bênção do Santíssimo Sacramento

Restauração do patrimônio no Ceará

Na esfera federal, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) deve destinar R$ 771 milhões do Novo PAC para 249 ações de preservação do patrimônio cultural

no Brasil.

Desse total, R$ 730 milhões serão destinados à restauração, requalificação e recuperação de bens culturais, e R$ 41 milhões à contratação de projetos para planejamento

de ações.

No total, estão previstas 144 obras de restauração no Brasil. No Ceará, cinco estão em andamento ou previstas: em Aracati, a restauração do Museu Jaguaribano (projeto em elaboração); e em Sobral, a restauração da Igreja das Dores, do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, do Museu Dom José e do Teatro (todos

em andamento).

Das 800 inscrições para projetos de preservação do patrimônio cultural, 105 foram selecionadas para arquitetura e engenharia.

No Ceará, quatro projetos foram aprovados: a restauração do Theatro José de Alencar (TJA), em Fortaleza; a criação do Museu da Festa do Pau da Bandeira, em Barbalha; a estruturação dos sítios arqueológicos da Pedra da Andorinha, em Sobral; e a restauração do Conjunto de Edifícios Culturais, em Viçosa do Ceará.

História

Trata-se da construção mais antiga do centro urbano fortalezense. A Igreja é considerada um testemunho da arquitetura do século XVII em Fortaleza