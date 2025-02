Moradores de rua vivem no entorno da igreja

O POVO visitou a Igreja Nossa Senhora do Rosário ontem, 7, e a encontrou fechada. Coincidentemente, a abertura do Ano Jubilar nas Regiões Episcopais ocorreu no mesmo dia, o que impossibilitou a visita ao interior da Igreja.

A Igreja localizada Praça dos Leões também é chamada de Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O templo foi construído pelos escravos e negros libertos durante o período colonial, já que na época muitos negros eram impedidos de frequentar as mesmas igrejas dos brancos.

Durante toda a manhã, os católicos encontraram a Igreja trancada. Um deles foi o servidor público Júlio César, de 63 anos, que trabalha perto, costuma comparecer todos os dias ao local para rezar. Em conversa, ele elogia o fato de o espaço ser todo feito de madeira, inclusive o piso interno. No entanto, ele considera o local abandonado e com forte mau cheiro.

"Além disso, há pichações por toda parte, feitas por vândalos. Eles nem respeitam o ambiente. As pessoas fazem todo tipo de coisa aqui", lamenta o funcionário público, apontando para as portas mal acabadas e enferrujadas. Ele acredita que o problema está apenas na localização. Uma vez dentro da Igreja, é considerado seguro e confortável.

De acordo com o professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Esequiel Mesquita, a reabilitação da Igreja do Rosário deve contemplar a recuperação integral da estrutura. "Incluindo alvenaria, cobertura, pisos, fachadas e fundações, além da implantação de sistemas de drenagem e instalações elétricas", elenca. (Kaio Pimentel, especial para O POVO)