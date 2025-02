Em 2024, Interior teve proporção recorde de homicídios no Ceará

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO INÍCIO de operação policial no Centro Integrado de Segurança Pública

A proporção de homicídios ocorridos no Interior nunca foi tão grande no Ceará quanto em 2024. No ano passado, dos 3.272 assassinatos registrados no Estado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 1.586 se deram em municípios interioranos, ou seja, 48,47% do total.

Levantamento feito por O POVO mostra que, desde 2009 — ano de início da série histórica disponibilizada pela SSPDS —, esse é o maior percentual obtido pelo Interior em relação ao número total de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) ocorridos no Estado. Os CVLIs são a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte.



O fenômeno da interiorização da violência no Estado não é recente. Até 2016, o Interior nunca havia ultrapassado Fortaleza em número de homicídios, mas, desde 2018, a Capital não mais registrou uma taxa maior que os municípios de fora de sua Região Metropolitana.

Confira os números:

Essa tendência voltou a ser registrada no primeiro balanço de CVLIs feito neste ano. Conforme dados divulgados na última quarta-feira, 5, em janeiro, 51,6% dos homicídios registrados no Estado ocorreram no Interior, ou seja, 139.

Em 2024, 8 dos 10 municípios com maior taxa de homicídios do Estado eram do Interior. Como O POVO mostrou no último dia 10 de janeiro, Groaíras, município de 10.910 habitantes localizado no Sertão de Sobral, teve a maior taxa de assassinatos do Estado, com 146,65 crimes para cada 100 mil habitantes.

Em seguida, vieram: Itarema (138,08 por 100 mil), Miraíma (119,75), Amontada (104,37), General Sampaio (103,95), Forquilha (103,42), Tejuçuoca (93,27), Guaiúba (90,84), Maranguape (80,88) e Itaiçaba (79,61).

Já em relação às regiões oficiais de planejamento do Estado, as mais violentas em 2024 foram: Litoral Oeste / Vale do Curu (62,51), Sertão de Sobral (44,04), Grande Fortaleza (43,18), Sertão de Canindé (40,81) e Vale do Jaguaribe (38,13). Na outra ponta, as menos violentas foram: Centro-Sul (28,87), Serra da Ibiapaba (27,51), Cariri (23,08), Sertão dos Crateús (18,20) e Sertão dos Inhamuns (15,62).



Questionada sobre as ações que desenvolve para frear a violência letal no Interior, a SSPDS elencou, em nota, uma série de medidas adotadas ao longo dos últimos anos. Foi citado, por exemplo, que, em 2024, 1.623 novos policiais militares foram convocados pelo Governo do Estado e que 3.527 equipamentos de radiocomunicação foram entregues à força de segurança.



A SSPDS também mencionou a reestruturação administrativa dos órgãos vinculados à pasta, que levará novas estruturas administrativas e equipamentos a municípios do Interior.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), por exemplo, terá suas atividades descentralizadas, com a criação de uma unidade em Quixadá (Sertão Central) e a criação de núcleos localizados em municípios circunvizinhos às já existentes unidades de Sobral (Região Norte) e Juazeiro do Norte (Cariri Cearense).

As mudanças também afetarão as polícias Civil, Militar e a Perícia Forense do Estado. No caso da Polícia Civil, serão criadas 20 seccionais para a coordenação operacional das delegacias municipais, metropolitanas e distritais. Além disso, uma das 25 Áreas Integradas de Segurança (AIS) nas quais a SSPDS divide o Estado contará com uma Seção de Inteligência (Seint).

Já a PM passará a ter oito em vez dos atuais quatro Grandes Comandos Operacionais atualmente existentes. Também serão criados mais nove batalhões, sendo três na Região Norte, cinco na Região Sul e o nono em Caucaia, na Região Metropolitana, que já tinha um batalhão.

“Para a Perícia Forense, a reestruturação tem o intuito de criar novos núcleos e coordenadorias para dar celeridade aos exames laboratoriais e periciais em situações como mortes violentas, identificação de drogas apreendidas, desaparecimento de pessoas, crimes ambientais, maus-tratos a animais, acidentes de trânsito, entre outros”, afirmou a SSPDS.



Confira a nota da SSPDS na íntegra:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) informa que mantém, ininterruptamente, esforços direcionados à redução dos indicadores de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) no Interior do Estado. A partir de julho de 2024, o Governo do Ceará, por meio da SSPDS, intensificou os investimentos e estratégias para auxiliar na redução dos indicadores criminais. Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitirão com que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. Em 2024, foram convocados 1.623 novos policiais militares, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados.

Já em dezembro do ano passado, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, assinou a reestruturação das Forças de Segurança do Ceará. Com a ação, a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança da SSPDS (Ciops/SSPDS), responsável pelo atendimento das chamadas de emergência via, principalmente 190, terá suas atividades descentralizadas, com unidade em Quixadá, além de núcleos em Baturité, Russas, Canindé e Aracati. Na unidade da Ciops que já existe em Sobral, serão criados núcleos em Crateús, Tianguá, Camocim e Itapipoca, enquanto na Ciops de Juazeiro do Norte, serão criados núcleos nos municípios de Iguatu, Tauá, Campos Sales e Brejo Santo.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) deverá criar 20 seccionais, em pontos estratégicos do Ceará, para a coordenação operacional das delegacias municipais, metropolitanas e distritais. Ainda está prevista uma Coordenadoria de Plantões, tornando mais eficiente o serviço de Polícia Civil 24h nas unidades da PCCE em Fortaleza e no Interior. Para subsidiar as investigações da PCCE, serão criadas 30 novas Seções de Inteligência (Seint) no Estado. Cada Área Integrada de Segurança (AIS) terá uma seção de inteligência que alimentará as delegacias da área com informações. A mudança visa fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência, reestruturado em julho de 2024, pelo Governo do Ceará, com a ampliação de vagas de 135 para 791 profissionais no setor, composto por representantes de todas as Forças de Segurança do Ceará.

No âmbito da Polícia Militar do Ceará (PMCE), serão criados quatro Grandes Comandos Operacionais, somando-se a outros quatros já existentes. Assim, a Capital, a Região Metropolitana de Fortaleza e os Interiores Norte e Sul ficarão com dois grandes comandos, cada. Também está prevista a criação de nove Batalhões da PMCE, sendo três na Região Norte, cinco na Região Sul e um na Região Metropolitana, com instalação prevista na cidade de Caucaia, município que já conta com um batalhão.

Para a Perícia Forense, a reestruturação tem o intuito de criar novos núcleos e coordenadorias para dar celeridade aos exames laboratoriais e periciais em situações como mortes violentas, identificação de drogas apreendidas, desaparecimento de pessoas, crimes ambientais, maus-tratos a animais, acidentes de trânsito, entre outros.

Além do Núcleo da Serra da Ibiapaba, previsto para interiorizar, cada vez mais, os trabalhos essenciais da Pefoce, serão criadas as Coordenadorias Regionalizadas do Sul, Norte e Região Central. A mudança tem a finalidade de maximizar a agilidade no tempo de atendimento às solicitações. Ainda estão previstos novos núcleos de Perícia Criminal, Medicina Legal, Laboratorial e Identificação Humana e Perícias Biométricas.

Serão criadas novas coordenadorias de Custódia e Vestígios Forenses, Gerenciamento de Dados e Segurança da Informação; além da Coordenadoria de Inteligência, que será uma área estratégica para troca de informações com outros órgãos de inteligência e alimentação de bancos de dados civis, criminais, balísticos e genéticos, necessários para investigações e ações ostensivas realizadas pelas demais Forças de Segurança do Ceará.

A SSPDS ressalta ainda que os investimentos constantes do Governo do Estado possibilitaram que o Ceará encerrasse o segundo semestre de 2024 com redução nos índices de mortes violentas. Os dados, compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS, mostram que o Estado reduziu em 1,6% os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), em comparação aos últimos seis meses de 2023.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.