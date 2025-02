Criança de 11 anos e dois adultos são mortos no bairro Parque Dois Irmãos; suspeitos são presos

Foto: reprodução TRÊS suspeitos do crime foram presos

Uma criança de 11 anos e dois adultos foram mortos na comunidade da Rosalina, localizada no bairro Parque Dois Irmãos, em Fortaleza. O caso foi registrado nesta segunda-feira, 10.

Informações preliminares de fonte policial confirmam a morte das três vítimas. Um automóvel com suspeitos de envolvimento no crime foi interceptado por policiais militares na avenida Godofredo Maciel.

Criança de 11 anos e dois adultos são mortos: Elmano diz que suspeitos foram presos

O governador Elmano de Freitas utilizou as redes sociais para informar que três suspeitos foram presos e confirmou que uma criança foi atingida.

"Falei mais cedo com nosso secretário Roberto Sá e minha determinação é sermos cada vez mais implacáveis com esses bandidos. Usaremos a força necessária dentro da lei para que recebeam a punição que merecem", informou o governador por meio das redes sociais.

O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o órgão confirmou a morte de três pessoas.

"Conforme as primeiras informações policiais, três pessoas foram a óbito após serem lesionadas por disparos de arma de fogo. Outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para unidades de saúde. As Forças de Segurança seguem em diligências para elucidar a ação criminosa. A 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP) é a unidade que investiga o caso", divulgou o órgão por meio de nota.

De acordo com a SSPDS, a prisão foi realizada por policiais militares do Comando de Policiamento de Choque (CPCoque), com apoio do núcleo de videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Local

O crime aconteceu em um espaço público onde funciona uma das areninhas na Rosalina. A rua é chamada informalmente de "Matadouro"