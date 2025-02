Em menos de uma semana, Receita apreende 549kg de cocaína em portos do Ceará

Foto: Divulgação/Receita Federal DROGA estava escondida em pallets metálicos

Em menos de uma semana, mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida pela Receita Federal nos portos do Mucuripe, em Fortaleza, e do Pecém, em São Gonçalo do Amarante (Região Metropolitana de Fortaleza). Esse montante já é maior que todas as apreensões de cocaína feitas pelo órgão em 2024, quando 102,71 quilos de cocaína foram apreendidos pela Divisão de Vigilância e Repressão e de Combate ao Contrabando e Descaminho da Receita no Estado.

A mais recente apreensão ocorreu na manhã dessa terça-feira, 11, no Porto do Pecém. Foram encontrados 133 quilos de cocaína dentro de uma carga de mangas congeladas que tinha como destino o Porto de Sines, em Portugal. O POVO apurou que o destino final do navio era Hamburgo, na Alemanha.

A droga estava alocada nos pallets metálicos que sustentam a carga, que foram previamente confeccionados para ocultar os entorpecentes. A Receita Federal divulgou que autoridades da Bélgica foram quem avisaram sobre a existência da carga ilícita. A partir do trabalho dos cães farejadores Bachar, Ithor, Saymon e Scooter, a cocaína foi localizada, divulgou a autoridade aduaneira.

Na última quinta-feira, 6, haviam sido apreendidos 416 quilos de cocaína no Porto do Mucuripe. Desta vez, a droga estava escondida em um contêiner que transportava carga de cera de carnaúba. O navio no qual o entorpecente foi localizado tinha como destino o Japão, mas antes a cera de carnaúba seria descarregada no porto de Le Havre, na França. Os entorpecentes estavam distribuídos em 390 tablets, dispostos em 13 sacos de 30 pacotes cada.

Conforme informado pela Receita Federal no dia da apreensão, o contêiner já havia sido escaneado e não haviam sido constatados indícios de contaminação. Entretanto, os traficantes teriam utilizado o método conhecido como método rip-on/rip-off em que o contêiner é aberto sem o conhecimento do exportador.

"Através do monitoramento efetuado pela Receita Federal, observou-se a evasão do motorista", divulgou o órgão. "A partir dessas observações, a carga foi levada para um segundo escaneamento, que revelou uma diferença em relação às imagens iniciais". Cães farejadores, novamente, foram usados para a localização do ilícito.

Os entorpecentes foram encaminhados à Polícia Federal, que é quem é responsável pela investigação na esfera criminal. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito havia sido preso.

Em 2024, além de cocaína, a Receita Federal apreendeu outros nove tipos de drogas em ações não só em portos, mas também nos Correios, em aeroportos e transportadoras do Ceará. Foram apreendidos: 654,894 quilos de maconha/skunk; 8,695 quilos de haxixe; 1 quilo de cogumelos alucinógenos, uma unidade de Popper, 9.850 unidades de ecstasy; 130 unidades de LSD/NBOME; 0,370 gramas de MDMA, 67 unidades de cannabis líquida e 60 unidades de lança-perfume. (Com informações de Cláudio Ribeiro e Kleber Carvalho)