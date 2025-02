Cidades (11/2, pág. 14) Diferentemente do que havia sido, inicialmente, repassado por fontes ligadas às Forças de Segurança, Francisco Kelton Ferreira do Nascimento não foi acusado de envolvimento na Chacina do Forró do Gago. Quem é réu por esse crime, na verdade, é o irmão gêmeo dele, Francisco Kelson Ferreira do Nascimento, que não participou do ataque na comunidade da Rosalina.