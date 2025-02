Horários de estacionamento na Zona Azul são reduzidos em diversos pontos de Fortaleza; confira

Foto: Samuel Setubal A Praça da Gentilândia é um dos pontos onde há mudança

Os horários do sistema de estacionamento rotativo em Fortaleza, conhecido como Zona Azul, foram reduzidos em diversos pontos da Capital, desde o dia 1º de fevereiro. No início do mês, a mudança já tinha sido anunciada para as vagas disponíveis na avenida Beira Mar, que passou a funcionar das 8h às 22h.

As alterações estendem os horários que os frequentadores podem utilizar as vagas sem a necessidade de ativar o cartão da Zona Azul. Nas redes sociais, o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), declarou que essa era “uma demanda antiga dos atletas e consultorias esportivas. Agora, todos terão mais tempo e comodidade para realizar os treinamentos matutinos”.

Além da Beira Mar, estão sendo contemplados com a mudança o entorno das praças Luiza Távora, Messejana, Gentilândia e João Gentil bem como o Parque do Cocó. Agora, em vez de começar às 7h da manhã, o funcionamento inicia às 8h.

Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 6 mil vagas rotativas distribuídas em diferentes regiões, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Em nota, o órgão informou que as mudanças ocorrem preferencialmente nos locais em que a ocupação e uso do solo tem predominância em comércio e serviços.

Segundo a AMC, o objetivo das alterações é facilitar a prática de esportes e atividades ao ar livre, garantindo mais flexibilidade para quem se exercita nas primeiras horas do dia. O órgão informou ainda que está sendo avaliada a modificação dos horários nos períodos da tarde e da noite.

Confira os locais e os novos horários:

Entorno da Praça Luiza Távora

Rua Carlos Vasconcelos, entre a avenida Santos Dumont e a rua Costa Barros (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h)

Parque do Cocó

Avenida Padre Antônio Tomás (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h)

Entorno da Praça de Messejana

Rua Joaquim Bezerra/rua Tenente Jurandir de Alencar/rua Capitão Afrânio (Dias úteis, de 8h às 19h; aos sábados, de 8h às 14h)

Entorno das Praças da Gentilândia e João Gentil

Rua Marechal Deodoro/rua Paulino Nogueira/rua Santo Antônio/Rua Interna/rua Waldery Uchôa/rua Nossa Senhora dos Remédios (Dias úteis, de 8h às 19h)

Moradores acreditam que mudanças devem fomentar a prática de atividades físicas e aumentar a sensação de segurança

Voltando à rotina de caminhadas na Praça da Gentilândia, localizada no bairro Benfica, a assistente social Talita Cumme, 30, e a aposentada Ednar Gomes, 76, acreditam que a mudança nos horários da Zona Azul pode aumentar o fluxo de pessoas no local durante a manhã. Para elas, a mudança pode ajudar a promover uma maior sensação de segurança aos praticantes de atividades físicas no local.

“De manhã, quando eu passo para o trabalho, eu vejo que tem mais gente caminhando mais cedo, no horário mais cedo que esse até. À tarde, sempre tem gente caminhando também (...) Aumenta o fluxo de pessoas; talvez, melhore até a questão do policiamento e venham também mais guardas aqui para a Praça, para ter essa maior segurança, essa atenção”, pontua a assistente social.

Reforçando a importância da medida para reduzir a sensação de insegurança na praça e no entorno do local, Ednar Gomes revela que só foi possível voltar à sua rotina de caminhadas matinais por estar acompanhada. “Deixe de fazer a atividade, de caminhar. Gosto [de caminhar], mas não tem com quem eu vir. Aí, eu fiquei mais sedentária, ficando dentro de casa, só num quadrado dentro da cozinha. Aí agora eu tô aproveitando, porque o médico pediu para eu fazer”, explica.

Acostumada a frequentar a praça durante a manhã, a aposentada Maria Rosemary, 67, observa que as placas com os novos horários ainda não foram instaladas no local. De acordo com a AMC, a nova sinalização deve ser ajustada até o fim de fevereiro em todas as áreas modificadas. Apesar disso, o órgão informa que a fiscalização não está aplicando multas para quem estaciona na Zona Azul destes locais entre 7h e 8h.

“Para quem usa o aplicativo, realmente vai ser melhor, porque aí eles vão ganhar uma hora. Quer dizer, que esse aplicativo só vai funcionar a partir de 8h? Os meninos que chegam 5h30min, que saem de 7h, não precisam colocar o aplicativo? Pronto. Eu vou avisar para eles amanhã de manhã”, comemora a aposentada.

Placas

De acordo com a AMC, a nova sinalização deve ser ajustada até o fim de fevereiro, em todas as áreas modificadas