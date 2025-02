Ponte em Aracati tem restrição de tráfego para obras de manutenção

Foto: WhatsApp O POVO/Reprodução Deputado Guilherme Bismarck enviou um ofício ao Dnit, solicitando medidas de inspeção e recuperação nas pontes

A ponte sobre o Rio Jaguaribe, no quilômetro 47,17 da BR-304, em Aracati, passará por obras de manutenção após um laudo apontar a necessidade de uma "reforma emergencial". O trecho está sob alerta de restrição de tráfego, emitido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

As medidas entraram em vigor na última segunda-feira, 10, e duram até o fim dos serviços de manutenção. Conforme órgão, os trabalhos devem começar na próxima semana e ter duração de 45 dias.

Em razão disso, fica permitido agora o tráfego somente em uma faixa de quatro metros de largura. A velocidade máxima será de 40 km/h e apenas veículos com Peso Bruto Total de até 40 toneladas poderão trafegar. Agentes do Dnit e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) vão orientar motoristas no trecho.

O superintendente do Dnit, Will Almeida, afirma que a instituição acompanhava a situação da ponte e contratou um profissional para fazer um laudo sobre condições da estrutura. O documento, emitido na segunda quinzena de janeiro, mostrou a necessidade de uma "reforma emergencial" na construção.

O laudo também recomendou que fossem feitas várias restrições no espaço. De acordo com Wil, o parecer técnico foi encomendado principalmente após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados de Tocantins e Maranhão, em dezembro de 2024: "Nós estávamos acompanhando a ponte (sobre o Rio Jaguaribe), mas depois do que aconteceu no fim do ano, em Tocantins, o alerta aumentou (...) A ideia é que essa obra comece na próxima semana e tenha a duração de 45 dias. Se não tivessem as restrições, mais cedo ou mais tarde (a ponte) ia correr risco".

Em janeiro, O POVO mostrou a preocupação da população com a estrutura das pontes Ernesto Gurgel Valente e Juscelino Kubitschek. Os pilares de sustentação apresentavam sinais de desgaste, como concreto solto e ferragens expostas.

As estruturas foram classificadas pelo Dnit com nota 2 (ruim). Apesar de precisar de reparos, o Departamento informou que atualmente não há risco de colapso.

Conforme o Dnit, as duas pontes e a passarela do local passarão por reforma. Será realizada a recuperação estrutural nos blocos de coroamento e nos tubulões das estruturas.

O professor do departamento de Construção Civil do campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), José Sérgio dos Santos, explica que os tubulões são como as pernas de uma mesa, já os blocos de coroamento seriam como o topo da mesa. Ele afirma que é preciso remover o concreto desgastado, analisar se o aço foi comprometido e cobrir a estrutura com um concreto de alta resistência, chamado de grout.

Para o professor e engenheiro, é possível realizar o restauro enquanto há passagem de tráfego restrito a uma faixa: "Depende muito se a estrutura está gravemente comprometida. Não é o caso de lá. Pode fazer essa recuperação enquanto a ponte está sendo utilizada".

De acordo com Will, há a possibilidade de obras serem realizadas visando a recuperação primeiro de uma ponte, para ajudar a comportar o fluxo de veículos que fica maior no período de Carnaval. No entanto, essa é ainda é uma possibilidade a ser analisada. (Colaborou Gabriela Almeida)