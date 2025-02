Duplicação da BR-116: Elmano afirma que trecho entre Pacajus e Chorozinho termina 2025 com 45% de execução

Foto: Helene Santos / Divulgação Casa Civil GOVERNADOR Elmano de Freitas (PT) participou de visita técnica à obra

Governador Elmano de Freitas (PT) visitou, nesta quarta-feira, 12, obras da duplicação da BR-116, iniciadas em dezembro de 2024, e afirma que previsão é de que trecho que liga Pacajus a Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho, termine 2025 com 45% de execução.

Resultado de uma parceria entre o Governo Federal e Governo do Ceará, o trecho 1 da obra, que corresponde a 22,1 km, contou com o investimento de R$ 270 milhões, com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

“Estamos vendo a obra aqui, efetivamente, começando. Eu quero parabenizar o Dnit do Ceará, o ministro Renan, e agradecer demais ao presidente Lula por ter aceito a nossa sugestão no PAC, de ter como uma das prioridades a duplicação da BR-116”, pontuou.

Esta fase da duplicação na BR-116, prevista para ir de Pacajus a Boqueirão do Cesário, em Beberibe, está dividida em três lotes, sendo eles:

Lote 1: Pacajus à Timbaúba dos Marinheiros, Chorozinho

Lote 2: Timbaúba dos Marinheiros, em Chorozinho, a Cristais, em Cascavel

Lote 3: Cristais, em Cascavel, a Boqueirão do Cesário, em Beberibe

“Aqui vai gerar empregos, no pico da obra vai ter mais de 300 empregos, portanto, é geração de emprego, melhoria do trânsito na chegada à Capital, de toda a Região Metropolitana, do trânsito de pessoas e de mercadorias. Portanto, é mais desenvolvimento para o Estado do Ceará, melhorando a logística das nossas cidades, melhorando a logística da nossa economia”, declarou.

Governo do Ceará mira obras em outras rodovias para melhorar a logística na Região Metropolitana de Fortaleza

Durante a visita técnica, Elmano de Freitas afirmou que já está em negociação com o Governo Federal para dar início à duplicação da BR-222. Além das obras nas rodovias federais, o governador destacou que pretende ampliar obras em rodovias estaduais, em parceria com as prefeituras e com o presidente Lula (PT).

“Sabendo que nós já estamos em negociação com o Governo Federal para também começarmos daqui há pouco, termos depois uma licitação para a duplicação da BR-222. Nós vamos, assim, dessa maneira, trabalhando cada vez mais para melhorar a condição das nossas estradas; seja das CEs, seja das BRs”, afirmou.

Segundo Elmano, a Bancada Federal do Ceará já garantiu R$230 milhões para o início das obras na BR-222. “Mas precisamos fazer um convênio com o Governo Federal, para decidirmos se o Governo Federal faz ou se nós fazemos. A ideia é que o Estado do Ceará possa fazer a obra, mas para isso precisamos do projeto, que é feito pelo Governo Federal; aproveitar o projeto que o Governo Federal tem realizado e a gente poder licitar e iniciar a obra”.

Sobre as obras na BR-020, Elmano de Freitas informou que o governo avalia uma operação de crédito para dar início aos serviços de duplicação, ainda sem prazo para iniciar. Segundo ele, a ideia é que o Governo Estadual aloque parte dos recursos no projeto e aguarde uma contrapartida do Governo Federal. “Para nós termos as três saídas de Fortaleza duplicadas, a 222, a 020 e a 116; e a conclusão do Anel Viário. Isso melhorar muito toda a logística da nossa região metropolitana”.

“A operação de crédito já tá aprovada, mas nós estamos para negociar um outro empréstimo com o Banco Mundial para estradas. Nós vamos decidir se é para um empréstimo que nós fizemos com o Banco do Brasil; se é com o empréstimo que nós fizemos com o Banco Mundial, mas o fato é que nós queremos apresentar para o Governo Federal e queremos fazer uma parceria”, acrescenta.



