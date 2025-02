Riacho Maceió, com lixo e esgoto, é usado para pescaria em Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Lixo acumulado no Parque Otacílio Teixeira Lima Neto (Parque Bisão), em Fortaleza

O despejo inadequado de lixo no riacho Maceió, no Parque Otacílio Teixeira Lima Neto, conhecido como Parque Bisão, no bairro Mucuripe, em Fortaleza, não impede que Antônio Sérgio Queiroz, pedreiro de 54 anos, aproveite para pescar peixes da espécie acará.

Com até então quatro animais capturados para alimentação, Antônio crê que conseguiu devido à quadra chuvosa. Mesmo com o descarte irregular de lixo visto pelo riacho e a possibilidade de contaminação, ele seguiu a pesca, durante a visita do O POVO ao local.

Além do mau cheiro, foi possível observar pichações em algumas paredes, barulho ao pisar em uma das três passarelas de madeira e um poste caído no gramado.

Durante a inspeção, a empresa Jardini estava realizando a poda e capina da grama e a Colmeia se detinha à limpeza geral. Segundo os profissionais de ambas as empresas, o serviço é feito diariamente nos dias úteis. "Nossa missão é cuidar da grama", diz o jardineiro Pedro Costa Maia, 59.



VEJA MAIS | Comunidade Saporé, no Mucuripe, enfrenta décadas de alagamentos e o medo de desaparecer



O adestrador canino argentino Nico Robles, 30, está na Cidade há dois anos e frequenta o espaço com foco na área destinada aos pets. Para ele, as pessoas em situação de rua, que dormem no local, deveriam ter uma assistência social mais adequada. "Acho que é um lugar muito bonito, tem muito espaço e é relativamente seguro". Foi possível notar que policiais militares circulam pela região.

Silvio Rocha, 61, autônomo, afirma que o Parque Bisão sempre foi bem cuidado. Morador das adjacências há cinco anos, costuma passear com seu cachorro e não demonstra insatisfação com o entorno. "Acredito que tem tudo necessário dentro do parque". No entanto, se queixa que a parte de lazer canino deveria passar por revitalização.

Já Josemar de Góes, 64, prefere fazer exercícios na academia de uso público montada no local a se matricular numa academia convencional. O profissional de Educação Física também não reclama da situação do Parque, porém aponta que pessoas em situação de rua acabam fazendo suas necessidades básicas abaixo de uma estrutura de madeira no lado.

Moradores reclamam do lixo

Atenção

Melhoria do espaço pet e reforço na limpeza estão entre as demandas dos frequentadores