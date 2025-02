Governo investe R$ 100 mi em tablets para alunos que ingressaram no ensino médio

Foto: FÁBIO LIMA ENCONTRO no Centro de Eventos reuniu cerca de 2 mil alunos

Os 106 mil alunos da rede pública do Ceará que ingressaram no 1º ano do ensino médio em 2025 também receberão tablets e chips de conectividade. A informação foi anunciada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), ontem, 13, em evento de boas-vindas para os estudantes, em solenidade, no Centro de Eventos do Ceará.

O investimento é de cerca de R$ 100 milhões. Conforme Elmano, os equipamentos estão sendo adquiridos e depois serão distribuídos para as escolas: "Eles vão entrar na nova escola e receber um tablet. Os alunos do 2º e do 3º estão recebendo, uma grande parte já recebeu".

Cerca de 2 mil alunos compareceram ao evento "Cheguei Ensino Médio". A secretária da educação Eliana Estrela explicou que o momento é pensado para facilitar a adaptação dos estudantes nas novas escolas: "Nós estamos abrindo aqui as políticas, mostrando para eles as oportunidades que a nossa rede traz para cada um construir seu projeto de vida".

A transição do 9º ano do ensino fundamental, ofertado pelas redes de ensino municipais, para o 1º do ensino médio, de atribuição do Estado, ainda é um gargalo nas redes de educação, que lidam com altas taxas de evasão.

De acordo com o Censo Escolar de 2020, 5,6% dos estudantes do 9º ano não se matricularam na etapa seguinte da educação básica no Ceará.

Por isso, Valdirene Alves, coordenadora geral do ensino médio na Secretaria da Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), defende que é necessário fazer os alunos se sentirem acolhidos: "Esta ação é muito favorável para que o estudante mude de escola, mude de etapa, tenha novos desafios, mas sinta que ele vai ter o apoio do Pé de Meia, do Cheguei Ensino Médio, para não ter esse corte e ele concluir, projetar a sua vida acadêmica e profissional para tudo aquilo que ele tem direito".

Durante o evento, também foi anunciado o investimento de R$ 1,5 milhão para a aquisição de novos instrumentos musicais para 200 bandas de fanfarra mantidas pelas escolas estaduais.

Além disso, o design do novo fardamento dos estudantes da rede pública foi anunciado. Após um concurso de desenho em que os próprios alunos e professores deram sugestões de modelo, quatro finalistas foram para votação popular.

O modelo favorito dos estudantes foi desenvolvido por uma equipe da escola Maria Antonieta Nunes, de Fortaleza. Os estudantes do 3º ano Moisés Matos e Eveline Melo representaram a equipe vencedora.

Conforme o Estado, serão investidos R$ 18 milhões para garantir o fardamento a todos os estudantes da rede estadual. A entrega dos uniformes deve ser realizada ainda no primeiro semestre deste ano letivo.

A chegada no ensino médio é muito aguardada pelos estudantes dos anos finais do ensino fundamental, mas também demanda tempo para uma adaptação completa. A mudança de escola, de grupo de amigos e de professores pode ser desafiante.

"É complicado, mas é legal", disse Ana Laura de Sousa, 15. A estudante da escola de tempo integral José Maria Campos de Oliveira, no Conjunto Ceará, em Fortaleza, já conseguiu fazer um novo grupo de amigas.

Maria Lucielly de Oliveira, 15, foi matriculada na mesma escola que a amiga Ana Laura, mas sente falta da antiga turma: "A primeira semana foi difícil, mais pela adaptação mesmo".

Gabriela Magalhães, 15, aluna da escola Monsenhor Aguiar, de Tianguá, está se acostumando a passar mais tempo na escola: "É um pouco cansativo por ser integral, mas a gente tá muito contente por ter outras matérias novas, tipo biologia, física. É tudo muito novo pra gente".

"É uma etapa muito importante e eu acho que vai ser muito legal porque vão ser três anos de muita experiência e uma etapa de muito aprendizado também", disse Bianca Costa Rodrigues, 15, aluna da escola Paulo Sarasate, de Canindé.

Uma das maiores expectativas mencionadas pelos alunos é passar a receber o Pé-de-Meia. O incentivo pago para os estudantes do ensino médio deve continuar em 2025, depois do bloqueio dos recursos ter sido suspenso pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Pé-de-Meia

O MEC garantiu que os valores prometidos aos alunos que passaram de ano ou concluíram o ensino médio em 2024 serão pagos ainda em fevereiro. No entanto, ainda não foi divulgado o calendário de pagamentos mensais para os estudantes que ingressaram agora ou que estão cursando o 2º e o 3º ano