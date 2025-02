Novo quartel do Corpo de Bombeiros é concluído e entorno é preparado para funcionamento

Foto: Thiago Gaspar/Casa Civil Espaço foi erguido na rua Tibúrcio Cavalcante, no terreno onde ficava localizado o Edifício Andrea

As obras do novo quartel do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE), construído no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, foram finalizadas. De acordo com corporação, a área do perímetro já está sendo preparada para o funcionamento logístico do equipamento. Inauguração está prevista para os próximos dias.

Espaço foi erguido na rua Tibúrcio Cavalcante, no terreno onde ficava localizado o Edifício Andrea, prédio que desabou na manhã do dia 15 de outubro de 2019 e deixou nove pessoas mortas e sete feridas.

Obra do quartel começou em setembro de 2022 e chegou a ter previsão de conclusão para o segundo semestre de 2024. A Superintendência de Obras Públicas (SOP-CE), responsável pelos trabalhos, informou ao O POVO, nesta quinta-feira, 13, que atividades foram concluídas, mas não sinalizou data de entrega.

A assessoria do CBMCE confirmou ao O POVO que o quartel foi finalizado e apontou que há uma previsão inicial de inauguração na próxima terça-feira, 18, mas destacou que a data ainda não foi oficializada.

Moradores são avisados sobre nova rotina no perímetro

Ainda conforme bombeiros, nessa quarta-feira, 12, foram distribuídos panfletos em prédios da redondeza com informações sobre a nova "rotina no perímetro" do quartel.

Folheto, no qual O POVO teve acesso, destaca a chegada do equipamento na vizinhança, relembra a tragédia e pontua a construção do espaço no local. Material também frisa a entrada e saída dos carros da corporação, no sentido de orientar vizinhança para viabilizar o caminho dos veículos de emergência.

Quartel vai funcionar 24 horas por dia e sete dias por semana. Prédio deve comportar um memorial em homenagem às vítimas da tragédia, com objetos e fotos que resgatam o trabalho das equipes de resgate.

Solenidade

