Camilo diz que Guimarães vai "representar o povo do Ceará no Senado"

Foto: AURÉLIO ALVES Camilo Santana participou de festa de aniversário de José Guimarães na Praia do Futuro

O ministro Camilo Santana (Educação) disse ontem, 15, que o deputado federal José Guimarães (PT) deve ser candidato ao Senado em 2026.



Segundo o ex-governador, o parlamentar petista estará “representando o povo do Ceará lá naquela Câmara Alta (Senado) em Brasília”.



Em seguida, Camilo elogiou o correligionário. “Guimarães é um companheiro, um amigo, não deixa ninguém pra trás”, discursou durante aniversário do deputado numa barraca na Praia do Futuro.



Ao lado do prefeito de Fortaleza Evandro Leitão, do presidente da Assembleia Romeu Aldigueri (PSB) e do deputado estadual De Assis Diniz, o ministro cantou trecho de “Amigo”, composição de Roberto Carlos.



Além de Guimarães, Camilo já havia sinalizado apoio para as candidaturas a senador de Cid Gomes (PSB) e Eunício Oliveira (MDB). Correndo por fora, Chiquinho Feitosa (Republicanos) também tenta se viabilizar na senatorial.



Em evento recente (dia 7/2) de filiação de deputados ao PSB, Cid defendeu o nome de Júnior Mano para a Casa em 2026.



Apenas na base governista, há pelo menos cinco nomes despontando como interessados no Senado: Cid, atual mandatário (os demais são Eduardo Girão e Augusta Brito, suplente de Camilo), Guimarães, Eunício, Chiquinho e Mano – sem falar na possibilidade de Luizianne Lins postular uma das duas cadeiras.



Dos cinco, quatro já declararam ter a chancela de Camilo para concorrer ao assento, embora haja apenas um par de vagas abertas no ano que vem.