Até de pé enfaixado, foliões curtem Pré-Carnaval na praça da Gentilândia

Foto: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval

O pré-Carnaval, ontem, 16, teve um convidado já conhecido pelos foliões, embora ignorado: o Sol. É ele que acompanha o ritmo das canções na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, enquanto as batidas (e a bebida) fazem o público esquecer do calor.

LEIA MAIS| Pré-Carnaval em Fortaleza: programação completa de sexta, 14, a domingo, 16

No meio da festividade, uma “roleta viva” atrai os curiosos. Trajada de saiote vermelho, representando a cor da loja que trabalha, a analista de marca Jessyca Alves, 25, é um destaque que rivaliza o glitter e as fantasias coloridas.

“Essa composição é o que eu já tinha em casa. Sempre eu faço isso”, diz a mulher-roleta. “A referência foi uma fantasia de palhaça, por isso estou com essa gravatinha.”

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-02-2025: O tradicional pré-carnaval na Praça Gentilândia, no bairro Benfica. Na foto, Jessyca, que trabalha realizando uma ativação para um empreendimento. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

Com a promessa de brindes (inclusive óculos gratuitos), Jessyca está rodeada por um pequeno grupo de seguidores. Todos esperam, ansiosos, pela chance de testar a sorte na folia carnavalesca.

“A gente é muito presente nesses eventos aqui de Fortaleza”, revela a profissional. “A Gentilandia é próxima de uma loja que temos, então juntamos o útil ao agradável”.

Pré-Carnaval na Praça da Gentilândia: veja imagens dos foliões

Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS Foliões se divertem sob sol forte na Praça da Gentilândia, no Benfica, neste domingo, 16, de pré-Carnaval Crédito: FERNANDA BARROS

Se o empreendimento parece andar lado a lado com a folia, tem quem decida curtir o dia por um motivo bem mais simples: a festa lembra que o Carnaval está batendo na porta.

A frase, inclusive, se conecta com as apostas das gêmeas Jamile e Janice Menezes para a nova trilha sonora do Carnaval: “O Verão Bateu em minha Porta”, de Ivete Sangalo.

“Pela tendência, eu acho que o que bomba mesmo são as músicas da Ivete. Por ser muito fã, acho que ela vai disparar com a melhor música do Carnaval”, afirma Jamile, enquanto a irmã concorda e balbucia alguns trechos da canção.

Há 30 anos morando no bairro Benfica, a dupla revela que não dispensa um momento para festejar e colocar uma fantasia. “Eu tenho as inspirações e ela copia”, ri Jamile, apontando para o maiô de onça combinado.

Quando é questionada sobre o Carnaval, a foliã é categórica: “Para mim é a melhor época do ano. Você pode inovar, se fantasiar, se colorir… É uma época muito legal”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-02-2025: O tradicional pré-carnaval na Praça Gentilândia, no bairro Benfica. Na foto, Jamile e Janice Menezes, irmãs que se fantasiaram de onça. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

No frente do palco, de paetê azul-escuro, quem balança o corpo ao ritmo das atrações é Francy de Sousa, 60. O compromisso da professora é, irredutivelmente, com a dança: não deixa os movimentos de lado sequer para responder às perguntas da repórter, que tenta ser entendida no meio das batidas crescentes.

Não é preciso trocar muitas palavras para chegar à conclusão de que Francy é mais uma brasileira apaixonada pelo Carnaval. “Cada vez que eu venho, é uma roupa diferente. Sempre gostei daqui (da praça da Gentilândia), é o melhor lugar para dançar o pré-Carnaval”, revela.

Aos que não quiseram deixar a folia de lado, valeu até comparecer com o pé machucado, usando uma bota de proteção. “Eu sou brincante de maracatu. Hoje, inclusive, era para tocar com essa banda, mas sábado passado caí e machuquei o pé”, afirma Mariana Sousa, 36.

“Fiquei muito triste, passei a semana em casa e chorei demais. Aí hoje resolvi vim pelo menos assistir”, diz. “O Carnaval é incrível de qualquer jeito, eu amo, sou alucinada. Então, não é a mesma coisa que estar de pé, dançando e se divertindo, mas é bom também, uma experiência diferente”.

Mesmo com um pé machucado, Mariana Sousa fez questão de participar da folia no Benfica Crédito: FERNANDA BARROS/O POVO

Carnaval fora do Brasil? VEJA outras culturas que celebram a data

Pré-Carnaval na Praça da Gentilândia: quando a bicharada entra na folia



As nuvens começaram a adquirir tons acinzentados, como se tomassem o lugar do Sol na praça da Gentilândia. Se os foliões perceberam, não pareciam preocupados com a promessa incerta de chuva.

A roleta com os prêmios, distribuídos por Jessyca, não era mais vista na multidão. Mas um pequeno “zoológico” tomou o seu lugar: um coelho, um gato, um pavão e um tigre estão no meio do Benfica. Alguns se dispersaram, mas os trajes simulados da bicharada ganharam sintonia após a explicação da publicitária Geice Magalhães, 32: são o “jogo do bicho”.

“Eu vi alguém sugerindo a ideia nas redes sociais, mas ninguém tinha produzido. Aí eu pensei: ‘poxa, podemos tentar reproduzir, porque somos um grupo grande, que topa qualquer parada’”, explica Geice.

A escolha dos animais coube à personalidade de cada integrante do grupo: “Por exemplo, a gente tem o pavão, que é a nossa amiga que adora cores, gosta de se vestir bem, sempre sabe se organizar… Focamos nas personalidades baseadas em cada animal”.

FORTALEZA-CE, BRASIL, 16-02-2025: O tradicional pré-carnaval na Praça Gentilândia, no bairro Benfica. Na foto, Geice Magalhães e seus amigos vestidos com a temática de jogo do bicho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

E para Geice? “Deixei escolherem a fantasia, aí o que sobrou eu fui pegando”, ri, enquanto usa uma fantasia de gato preto, incluindo os bigodes no rosto.

“Fomos abordados algumas vezes hoje para elogiar as fantasias”, acrescenta. “Quando a gente falava que era jogo do bicho, aí todo mundo ficava com uma percepção melhor e era sempre engraçada a reação”.

Contagiados pela festividade carnavalesca, até as atrações deixaram uma parte da cantoria para os foliões: “O que eu mais queria era ficar contigo, mas você deixou meu coração partido…”, canta a multidão em coro, e a celebração continua.

Crianças comparecem em peso ao Pré-Carnaval infantil de Fortaleza neste domingo, 9 | VEJA