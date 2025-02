Despedida de jovem sequestrada e morta é marcada por dor e comoção em Quixeramobim

Foto: FCO FONTENELE SEPULTAMENTO do corpo de Natany foi no Cemitério Parque Afame

A cidade de Quixeramobim, onde a jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, morava, estava em luto nessa segunda-feira, 17. O Centro da cidade reunia familiares, amigos e conhecidos da estudante durante o velório, que marcava a despedida de Natany, vítima de latrocínio no último domingo, 16. Ao longo do dia, eles prestaram as últimas homenagens, com o adeus final sendo dado no sepultamento da jovem no Cemitério Parque Afame, na cidade do Sertão Central.

As homenagens foram repletas de profunda comoção, envolvendo não apenas amigos íntimos, mas também aqueles que conheciam Natany apenas de vista ou por meio de sua mãe, a ciclista Nara Alves. As marcas da morte brutal da jovem estavam presentes no choro de amigos e familiares, nos abraços apertados e nas palavras de consolo, que marcaram durante o velório e, de forma ainda mais intensa, no momento do sepultamento.

Na saída da funerária, uma fila de carros e motos acompanhou o cortejo em direção ao cemitério, situado no bairro Antônio Machado. O trajeto foi escoltado por agentes da Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim (AMTQ). Ao longo do percurso, moradores prestaram pequenas homenagens, soltando balões brancos ou simplesmente expressando seu pesar através do olhar, enquanto o carro funerário passava.

Dezenas de pessoas, entre amigos, familiares e conhecidos, prestaram as últimas homenagens à jovem no cemitério. Com cânticos e orações religiosas, o adeus à estudante de Química foi emocionadamente registrado naquele local. O som de uma salva de palmas marcou o instante em que o caixão foi fechado e o corpo da vítima sepultado, marcando momento de despedida.

Após o último adeus à jovem, os pais de Natany seguiram em direção à saída, visivelmente desolados. Consolado por um amigo na porta do cemitério, o pai, Edmilson Sales, expressou sua dor: "Eu daria tudo que eu tenho para trazê-la de volta", disse ele, enquanto recebia o abraço de apoio. Nesse momento, a mãe, Nara Alves, o amparava. Ambos foram acolhidos por familiares no local já anoitecido.

Vítima foi abordada e levada por três homens enquanto estava dentro de um carro no bairro Centro. Parentes acionaram a polícia e informaram o desaparecimento da jovem.

Após diligências realizadas, o corpo dela foi encontrado em um matagal e o automóvel achado abandonado próximo a região. Os três homens suspeitos foram presos momentos depois do crime.

O crime abalou moradores e pessoas próximas a Natany, como Jonas Freitas, 21, amigo da jovem. Eles frequentavam a mesma igreja e estudaram juntos no ensino fundamental e no médio.

"(Ela) era uma pessoa incrível, uma das meninas mais doces que eu já conhecia, era muito minha amiga e não tem muito o que dizer dela não. É uma grande perda pra gente, tanto pra gente que acompanhou ela como irmão na fé, quanto como pessoa que estudou com ela na escola e coisa do tipo. Infelizmente é uma grande tragédia, mas vai ficar as melhores lembranças dela no nosso coração", lembra, emocionado enquanto se despedia da amiga no velório.

Também presente no momento, Claudinha Borges, 59, que mora na cidade desde que nasceu, diz que esse foi "um dos casos mais tristes" já registrados na região.

"Quixeramobim sempre foi vista como uma cidade ordeira, uma cidade muito pacata. Mas nós não esperávamos que chegasse a um ponto de hoje estar na situação que está (...) É uma revolta misturada com uma dor profunda que nós estamos sentindo, pois quando uma mãe chora todas choram juntas", diz.

A moradora, que atua como coordenadora pedagógica, também aponta a falta de uma Delegacia da Mulher na cidade e diz que a delegacia da área não funciona a noite e nem aos sábados e domingos.

"Precisamos de um maior número de policiais. Precisamos também de mais viatura. Nós somos um município de quase 90 mil habitantes. É inadmissível em um domingo, em um sábado, você não ver ninguém que possa passar segurança pra você", frisa.

Maria Liduina Nogueira, 53, diz que conhecia Natany apenas de vista. A auxiliar de cozinha ficou tão abalada com o crime que quando soube da notícia não conseguiu dormir a noite.

"Sempre foi uma cidade pacata. Uma cidade que a gente não via isso. Mas tá vendo as pessoas de fora vêm fazer as maldades, né? Porque eles não são daqui da nossa terra, né? A população toda tá chocada", disse, frisando que tem uma filha de 23 anos que após o ocorrido agora está com medo.





IFCE

A reitoria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) e a Direção-Geral do campus Quixadá lançaram nota de pesar pelo falecimento de Natany. Ela era aluna do 2º semestre do curso de Licenciatura em Química, na instituição.