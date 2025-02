Suspeitos da morte estudante têm prisão preventiva decretada

Foto: Reprodução VÍTIMA foi abordada em Quixeramobim

O latrocínio que chocou a cidade de Quixeramobim e vitimou a estudante universitária Natany Alves, 20, teria sido um crime de "oportunidade", segundo a Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Os três suspeitos presos seriam andarilhos e não estavam armados.

Francisco Márcio Freire, 43, Francisco Teodosio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23, foram presos horas depois de roubar o veículo da vítima, matá-la em um matagal na cidade de Banabuiú e abandonar o carro em Quixadá. A prisão em flagrante dos três foi convertida em preventiva pela Justiça durante audiência de custódia ontem. De acordo com o inquérito obtido pelo O POVO, os criminosos confessaram o latrocínio.

Conforme o depoimento de Francisco Márcio Freire, 43, o trio passou a madrugada anterior ao crime usando drogas na rodoviária de Quixeramobim. Os homens teriam começado a planejar um assalto para que Márcio conseguisse pagar uma dívida.

"A gente acredita que foi um crime de oportunidade. Segundo um deles relatou no seu interrogatório, ele teria uma dívida e queriam cometer um roubo para fazer o pagamento dessa dívida e achou por bem um roubo de um veículo devido ao valor que ele poderia aferir da venda", explicou Pedro Viana, diretor do Departamento de Polícia do Interior Sul, durante coletiva de imprensa nessa segunda-feira, 17.

Viana afirma que os homens não tinham residência fixa e estavam em situação de rua. Eles também não estavam armados. Essa seria a primeira vez que os três se juntaram para cometer um crime. No entanto, Márcio Freire já tinha uma passagem por roubo qualificado e violência doméstica.

O trio saiu em busca de um carro e avistou a vítima entrando no veículo modelo Renault Kwid na tarde desse domingo, 16.

Márcio teria anunciado o assalto por volta de 13h10 e os três entraram no carro de Natany, fazendo a jovem de refém. Imagens de câmera de segurança capturaram o momento em que a vítima foi abordada.

Em depoimento, Márcio afirmou que o grupo teria decidido levar a jovem a um matagal no distrito de Laranjeiras, na cidade de Banabuiú.

Apesar dos homens afirmarem que o intuito era apenas roubar o carro, Natany acabou sendo morta por eles no matagal. De acordo com Pedro Viana, ela teria tentado se defender jogando uma pedra em Márcio. Depois disso, foi assassinada a pedradas.

"Eles não falaram da intenção de estuprar a jovem. Tanto é que foi feito exame de corpo de delito, e o exame negou. Não houve ato sexual. Eles disseram que seria apenas para roubar. Mas a gente acredita que teria algo a mais. Porque seria muito mais fácil para eles na saída da cidade terem liberado a jovem", disse Viana.

Depois do assassinato, o trio abandonou o carro nas proximidades da rodoviária de Quixadá por volta das 15h52. Já após trocarem de roupa, cada um pegou um mototáxi para a residência da filha de Márcio. Eles foram encontrados no local pela Polícia no fim da tarde e confessaram o assassinato.

O tenente-coronel Daniel Lima, subcomandante do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi), afirmou que as forças de segurança estavam mobilizadas para encontrar os suspeitos desde a comunicação do desaparecimento de Natany. A movimentação do carro foi acompanhada por meio de sistemas de videomonitoramento.

"A gente lamenta que não foi o desfecho que a gente queria que acontecesse. Realmente a gente gostaria de ter encontrado a garota viva", disse.

Mesmo o trio tendo abandonado o carro, o crime ainda é considerado um latrocínio: roubo seguido de morte.

Governador Elmano de Freitas pede "punição exemplar" para assassinos

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se manifestou a cerca da morte de Natany Alves, 20, que foi raptada e assassinada nesse domingo, 16, em Quixeramobim, a 212,24 km de Fortaleza. Gestor usou as redes sociais e conversas com a imprensa para lamentar ocorrido e desejar "punição exemplar aos criminosos".

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que três homens tomaram o carro em que a jovem estava, no bairro Centro, e guiaram o mesmo com ela dentro. Veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da rodoviária de Quixadá, e o corpo de Natany em um matagal.



Na manhã de hoje, Elmano fez uma publicação no Instagram informando que os suspeitos foram presos "momentos após o crime" e classificando violência cometida como "inaceitável".

"Não temos medido esforços e investimentos para aumentar a segurança do estado e sermos cada vez mais implacáveis com esses criminoso, e continuaremos trabalhando noite e dia para enfrentar esse grave problema, que atinge todo o país. Lamento profundamente esse fato e me solidarizo com a família e amigos da vítima", escreveu o governador.

Já durante a tarde de hoje, Elmano esteve presente na inauguração da subestação de energia elétrica do Vale do Jaguaribe, em Iracema, ocasião onde cedeu coletiva a imprensa e tornou a falar sobre o caso.

"Primeiro, absoluta solidariedade à família e esperar efetivamente que a justiça possa dar uma punição exemplar a essa barbaridade acontecida em Quixeramobim. E quero dizer que nós vamos continuar investindo muito em força de segurança. Quero parabenizar os policiais civis que prontamente prenderam os acusados pelo crime e eu espero que a gente possa efetivamente estar de mãos dadas, a polícia prender, fazer o inquérito, apurar e que eles sejam efetivamente condenados e respondam seriamente pela barbaridade que cometeram", disse.