Familiares e amigos de jovem vítima de latrocínio protestam por Justiça em Quixeramobim

Foto: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO CAMINHADA foi realizada no Centro de Quixeramobim

Na manhã desta quarta-feira, 19, familiares, amigos e conhecidos da jovem Natany Alves Sales, de 20 anos, realizaram uma caminhada pelas ruas de Quixeramobim, município localizado a 212,24 quilômetros de Fortaleza. O ato foi uma manifestação em busca de Justiça pela morte da estudante.

Os pais da jovem receberam apoio e consolo de moradores durante o ato. "Clamo Justiça pela minha única filha! A luta por justiça é um dever de todos nós. Que a voz de Natany não se silencie", dizia texto de cartaz que a mãe da vítima, Nara Alves, segurava na caminhada.

No local, participantes também pediram o cancelamento dos festejos do Carnaval em razão do crime e reivindicam por mais segurança na Cidade. O protesto teve início às 8 horas, em frente ao Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Centro do Município, e contou com o apoio da escolta da Autarquia Municipal de Trânsito de Quixeramobim (AMTQ).

O ato foi finalizado por volta das 9h30min, com os manifestantes se concentrando em frente à Câmara dos Vereadores. No local, alguns protestantes entraram no edifício e foram recebidos pelos vereadores presentes. "Hoje, clamamos por justiça. Esta luta não é apenas de sua mãe e de sua família, é nossa também", declarou uma moradora em suas redes sociais.

Confira imagens da caminhada

Caminhada foi realizada por moradores na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro de Quixeramobim Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Caminhada foi realizada por moradores na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro de Quixeramobim Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Caminhada foi realizada por moradores na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro de Quixeramobim Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Caminhada foi realizada por moradores na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro de Quixeramobim Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO Caminhada foi realizada por moradores na manhã desta quarta-feira, 19, no Centro de Quixeramobim Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Veja vídeo

Por meio das redes sociais, o prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta (PSB), informou que esteve reunido nesta quarta-feira, 19, com o secretário de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, para falar das ações de Segurança da região.

Entre as pautas, conforme o gestor, está a implantação de uma Delegacia 24 horas no município. O prefeito comentou a ausência no ato. "Estou em Fortaleza, onde participarei de uma reunião importante", disse, afirmando ausência na caminhada na cidade.

Natany Alves foi morta a pedradas após ter sido arrebatada no próprio veículo por três homens, no domingo, 16. O enterro e sepultamento da jovem foi marcado por comoção na última segunda-feira, 17.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apura o caso como latrocínio, roubo seguido de morte, e afirma que teria sido um crime de “oportunidade”. Ainda segundo a Polícia Civil, os três suspeitos presos seriam andarilhos e não estavam armados durante o crime.



Os três homens, identificados como Francisco Márcio Freire, 43, Francisco Teodosio Ramos Neto, 43, e Jardson do Nascimento Silva, 23, foram presos em Quixadá horas depois de roubar o veículo da vítima, matá-la em um matagal na cidade de Banabuiú e abandonar o carro em Quixadá.

Os criminosos tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça. Em depoimento, os suspeitos confessaram o latrocínio e afirmaram que o intuito era roubar o carro da vítima.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a estudante é seguida pelos três criminosos no momento que embarcava no próprio automóvel.

Atualizada às 16h26min